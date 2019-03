El judici entre Neymar i el Barça s'ajorna fins al setembre

El judici entre el Barça i Neymar, referent a l'impagament per part del club de la prima de renovació que van acordar amb el jugador, ha quedat posposat fins al 27 de setembre a les 10 del matí. El judici, que en un inici havia de començar el 31 de gener, ja es va decidir endarrerir-lo un parell de mesos, fins al 21 de març, però a tres dies del seu inici el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat de la nova data.

El jutjat social número 15 de Barcelona és el que s'encarregarà de dictar sentència entre el club i el futbolista per un litigi que va començar l'estiu del 2017, quan Neymar va rescindir el seu contracte amb el Barça per signar amb el PSG. El Barça, en aquell moment, havia pagat a Neymar la meitat de la prima de renovació que havia pactat amb el jugador i, quan va marxar, el brasiler va reclamar la resta. Així, Neymar va denunciar el club perquè no li havia pagat tota la quantitat pactada, mentre que el Barça vol que el davanter brasiler li retorni els diners que li van pagar com a indemnització, ja que considera que va incomplir el contracte que el lligava al club fins al 2021.

De fet, referent a aquest cas, Hisenda investiga si Neymar va pagar tots els impostos corresponents a la prima de renovació amb el Barça i al seu fitxatge amb el PSG.