El judici a Sandro Rosell començarà el 25 de febrer

El judici a Sandro Rosell, expresident del Barça, per presumpte blanqueig de capitals i organització criminal començarà el 25 de febrer a l'Audiència Nacional, que també jutjarà la seva dona, Marta Pineda, i quatre persones més acusades de blanquejar 20 milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). Es tracta de Joan Besolí, Andrés Ramos, Shahe Ohannessian i Josep Colomer.

Està previst que el judici se celebri en onze sessions a la seu de l'Audiència Nacional del carrer Génova. Segons fonts d'aquest tribunal, el judici tindrà lloc del 25 al 28 de febrer, de l'11 al 14 de març i del 25 al 27 d'aquest mes davant la secció primera de la sala penal de l'Audiència.

La Fiscalia de l' Audiència Nacional demana una condemna d' 11 anys de presó i una multa de 59 milions d'euros per a Rosell, que està en presó provisional des que va ser detingut per aquests fets , el maig del 2017. En aquest temps l'expresident del Barça ha sol·licitat la seva llibertat més d'una desena de vegades i sempre se l'hi ha denegat per risc de fuga.