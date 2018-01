I de què jugarà Coutinho?

Ni Valverde diumenge ni Coutinho en la seva presentació, van aclarir on ha de jugar el nou fitxatge del Barça. El genèric "Juga bé per dins i per fora" del tècnic no resol les principals inquietuds de l'aficionat culer, que vol imaginar-se si veurà l'ex del Liverpool com una continuïtat d'Iniesta d'interior esquerre o si haurà de fer-se seu el buit de Neymar a l'extrem. El tòpic "La meva posició la decidirà l'entrenador" del mateix protagonista tampoc aclareix quina responsabilitat tàctica preferiria ell.

A partir d'aquí, s'obre l'enigma i el trencaclosques del 'nou' Barça, que durant la primera volta havia consolidat un esquema de 4-4-2 en què Paulinho, Alcácer i André Gomes es repartien les rotacions a l'onze de gala. Curiosament, les primeres pistes del rol que tindrà Coutinho sorgeixen de decisions indirectes, com les sortides esperades d'Aleix Vidal i Deulofeu, dues peces que habitualment s'havien hagut d'adaptar a la posició d'extrem dret. Sense ells, i recollint les paraules de Valverde després de vèncer el Llevant, la zona dreta de l'atac blaugrana sembla propietat exclusiva de Dembélé, que l'haurà de compartir en moments puntuals amb Sergi Roberto, André Gomes o, qui sap, si potser també Rafinha si torna bé.

D'aquest retoc a la plantilla se'n poden extreure dues idees: que Coutinho actuarà essencialment en el sector esquerre però que haurà d'assumir, en molts partits, un rol eminentment ofensiu i amb altes dosis de profunditat. Se'l vol a prop del joc i a prop de l'àrea, per explotar una de les seves virtuts, el xut llunyà.

Aquestes són les combinacions més probables per encaixar Coutinho a l'onze de Valverde. En tots els casos implica tocar tecles que, ara per ara, estan donant rendiment:

315x408 Coutinho al rombe del 4-4-2, on normalment juga Paulinho Coutinho al rombe del 4-4-2, on normalment juga Paulinho

Fer de Paulinho

Valverde va trobar l'equilibri amb una alineació sòlida que va desplegar en els dies més delicats, com a Mestalla, Torí o el Bernabéu i que feia lloc a Paulinho en el rombe interior al costat de Busquets, Rakitic i Iniesta. Una de les opcions que farien conviure el manxec amb Coutinho és que l'ex del Liverpool jugui el paper que s'estava assignant al brasiler fins ara. Hauria d'aportar arribada, visió en l'última passada, xut i associació amb Messi. L'interrogant és si, ajuntant-lo a l'argentí en la mitjapunta, pot treure-li espais d'intervenció i destorbar-lo. La tendència de Paulinho de fer el moviment contrari a Messi ha ajudat el '10' a funcionar lliurement a l'eix central de l'atac. Amb Coutinho, caldrà veure-ho.

315x401 Coutinho com a extrem esquerre, on s'ubicava Neymar Coutinho com a extrem esquerre, on s'ubicava Neymar

Tornar a ocupar l'extrem esquerre

La marxa de Neymar ha acabat derivant en el resorgiment del Jordi Alba més desbocat en atac. Veure's amb carril lliure, sense un extrem que li tregui espais, ha desbocat el lateral de l'Hospitalet en atac i està construint la societat més efectiva del Barça. La connexió d'Alba i Messi, però, ha necessitat d'alguns matisos alguns dies, com el paper d'Alcácer contra el Vila-real, per obrir-li forats. Aquesta peça d'un extrem que acabi per dins, en zones d'àrea o en zones de construcció, podria ser Coutinho, que s'ha fet un fart de fer el recorregut de fora a dins a Liverpool. El seu poder d'atracció pot arrossegar adversaris i generar prou espai per a les pujades d'Alba i, en cas que no el seguissin, se sumaria a les opcions interiors a tres quarts per mirar d'atacar l'última línia adversària. En el balanç defensiu, Coutinho hauria de tancar amb els migcampistes si Valverde manté el dibuix de 4-4-2 quan es perd la pilota.

315x407 Coutinho a l'esquerra dins un 4-2-3-1 Coutinho a l'esquerra dins un 4-2-3-1

Fer d'Iniesta al mig

Tant en l'opció anterior com en la d'ara, l'entrada de Coutinho compromet la titularitat d'Iniesta, perquè obligaria al manxec a fer una feina defensiva prop de Busquets a la parella de pivots que Valverde està preferint estalviar-li -i que prefereix que faci Rakitic-. En aquest tercer cas, però, l'encaix situaria Coutinho directament a l'interior esquerre per agafar la responsabilitat d'organitzar l'atac del Barça, imitant la gestió de pilota que fa Iniesta i que a Vigo en Copa va intentar fer André Gomes o que també s'ha mirat de fer amb Denis Suárez. És potser la combinació més ambiciosa, per l'adaptació que necessitarà Coutinho i perquè sobta veure un onze en un escenari gran sense Iniesta d'inici. Un dibuix com el que tenia l'equip contra el Llevant, en 4-2-3-1, podria venir bé al brasiler. El doble pivot, però, està sent més aviat una solució quan no hi ha Busquets i sembla més difícil de trobar quan hi sigui el de Badia. És l'alineació que sembla més compatible amb Dembélé.