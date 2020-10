Koeman: "Si Dembélé està descontent que parli amb mi"

El balanç de Ronald Koeman com a tècnic del Barça en els dos primers partits oficials de la temporada és aclaparador: dues victòries, set gols a favor i cap en contra. Aquest diumenge, contra el Sevilla de Julen Lopetegui al Camp Nou (21 h, Movistar Partidazo), té la primera gran prova de foc. “Sabem que el Sevilla és un equip fort, molt treballat tàcticament pel seu entrenador. Però si juguem com ho hem fet en els dos darrers partits, tenim moltes coses a favor nostre. Confiem en nosaltres mateixos”.

En aquesta confiança, la il·lusió despresa hi juga un factor determinant. “Només fa cinc setmanes que el meu 'staff' i jo entrenem l’equip. Hem canviat el sistema i necessitem temps perquè l'entenguin tots els jugadors, però estem treballant bé. Tàcticament estem fent bé les coses i l’equip té moltes ganes de fer les coses bé. La segona part contra el Celta, jugant amb deu, és un gran exemple de l’actitud d’aquest grup de futbolistes”.

Ansu Fati davant de Dembélé

Koeman també ha repassat el mercat, que dilluns s’acaba i ha parlat d’Eric García. “Treballarem fins a l’últim dia. Ens agradaria comptar amb aquest jugador, però no puc comentar res més. Tant de bo el puguem fitxar, però sabem que la situació econòmica és complicada”. El tècnic blaugrana també ha parlat de Dembélé, amb qui ha mostrat fredor. “L’Ansu és davant seu i a les posicions d’atac hi ha molta competència. Si està descontent, que parli amb mi. Jo només intento treure el màxim rendiment de cada jugador. Si Pedri ha entrat en els dos darrers partits és perquè s’ho mereix, com Trincao. Contra el Celta, necessitàvem més ajuda defensiva i ell és un futbolista més profund. Té altres qualitats. I respecte al seu rol, depèn del jugador. No he parlat amb ell en concret sobre el seu futur”.

El tècnic, en canvi, sí que ha repartit elogis per al darrer fitxatge blaugrana, Sergiño Dest: “És molt jove, però ja ha jugat força partits i té unes grans qualitats que ens ajudaran molt”. Koeman també ha destacat que serà bo per a Sergi Roberto tenir competència. Coutinho és un altre jugador que ha rebut elogis: “És fàcil de resumir. És molt bon jugador. Ha après molt a Anglaterra i al Bayern, el curs passat. La meva funció és treure el màxim rendiment de cada jugador”.

El preparador blaugrana ha tornat a destacar que “es juga com s’entrena”, i que tant ell com el seu 'staff' busquen intensitat als entrenaments i també treballen molt la tàctica. Llavors, la qualitat individual dels jugadors, fa la resta. “Hem millorat en l'aspecte físic. Es nota en l’ambient. També hi han ajudat les victòries. Aquests jugadors són uns professionals i volen gaudir”. El Barça ha jugat unit com un equip els dos darrers partits i Messi ha sobresortit amb una actitud excelsa. “No tinc ni una queixa cap a Leo Messi. Des del primer dia ha entrenat bé. L’altre dia contra el Celta ens va ajudar moltíssim. Des de fora sempre l’havia vist com el millor del món i ara el puc veure als entrenaments. Està totalment compromès i actuant com a capità”.

Koeman ha tancat la roda de premsa bromejant sobre el fet que si pogués clonar un futbolista del Dream Team per al seu actual equip, es clonaria a si mateix. Amb tot, ha deixat clar que això no és una critica als seus actuals centrals: “Són dues èpoques diferents i el futbol ha canviat molt, però tenim un equip molt bo”.