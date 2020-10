Koeman: "Trobarem a faltar el morbo que afegeix el públic en un clàssic"

Tot just la setmana en què s'han complert 20 anys del primer clàssic de Figo al Camp Nou vestint la samarreta del Reial Madrid i amb l'estadi com una olla a pressió, aquest dissabte (16 h, Movistar LaLiga) el Barça rebrà el conjunt blanc sense públic. "Trobarem a faltar el públic. Sempre t'ajuda, però en partits com aquest encara més: són com un jugador més. Afegeixen morbo al partit i pressionen tant el rival com l'àrbitre", ha dit Ronald Koeman. El neerlandès va jugar una quinzena de clàssics com a jugador, i ara afrontarà el primer des de la banqueta: "Esclar que és diferent. Tant de bo pugui dormir tranquil, tot i que estic acostumat a la pressió que suposen aquests partits. He jugat els clàssics al camp, però ara no hi puc ser. Intentaré estar tan a prop com pugui dels jugadors".

Quin és el clàssic que més recorda Koeman com a jugador? El primer que va jugar, el 1989, en què tot i cometre un penal en va xutar dos a favor i els va marcar tots dos, en un partit que el Barça va remuntar i va acabar guanyant 3-1. Així ho ha explicat el tècnic.

Malgrat que el Reial Madrid arriba al partit després d'encadenar dues derrotes sonades, contra el Cadis (0-1) i el Xakhtar Donestk (2-3), Koeman considera que això no condicionarà el partit, ja de per si prou condicionat. "Els clàssics sempre són diferents, per molt que el Madrid hagi estat per sota del seu nivell en els últims partits, no crec que això l'influenciï gens. Quan comets errors vols millorar. No espero un Madrid vulnerable, sinó al contrari", ha valorat l'entrenador blaugrana. "Segurament no ens deixaran els espais que han deixat els últims partits. Esperem un Madrid més compacte. Per a ells és determinant si Ramos [que és dubte] juga o no. És un gran central i amb molta personalitat i influència", ha afegit.

Però Koeman ha insistit en centrar-se en el seu equip. ¿Els afecta la situació externa, amb el club pendent d'afrontar una moció de censura i negociant amb els jugadors i els altres treballadors una rebaixa salarial? "Jo em centro en els entrenaments, que és on puc incidir, i si veig alguna distracció en els jugadors parlaré amb ells. S'ha de diferenciar entre les coses esportives i les extraesportives. Entenc la postura del club, que necessita rebaixar els salaris. Com entenc la postura dels jugadors. Jo m'he de centrar en manar als entrenaments i que estiguin motivats", ha dit Koeman. També ha valorat les declaracions de Piqué en una entrevista a La Vanguardia, en què el central evidencia la separació entre el club i la directiva: "Ell porta molts anys aquí i és una persona llesta. Té experiència per fer una entrevista així i demà jugar bé. És la seva opinió i la respecto".

Per acabar, Koeman, que no ha garantit la titularitat de Griezmann, ha enviat un missatge als més joves abans del clàssic: "Em fixo en el seu rendiment, no en l'edat".