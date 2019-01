El líder no vol sorpreses a la Lliga

El Girona-Barça d’aquesta tarda (16.15 h, BeIN LaLiga) no serà un partit d’experiments. Ni es jugarà a Miami, tal com havia somiat el president de la Lliga, Javier Tebas, ni Ernesto Valverde apostarà per una davantera tant estrambòtica com la que va sortir d’inici en l’últim partit dels blaugranes a la Copa. “Contra el Girona ens juguem un derbi davant d’un equip que a casa seva es fa fort. Els tres punts són fonamentals per a nosaltres: cada cop compten més”, avisa el tècnic blaugrana. “És un partit especial i l’afrontem amb molta il·lusió. Sabem que fent les coses bé podem obtenir un bon resultat, com ja vam fer al Camp Nou”, recorda l’entrenador del Girona, Eusebio Sacristán.

Els dos equips arriben al derbi amb dinàmiques ben diferenciades a la Lliga: els blaugranes buscaran la seva vuitena victòria seguida al campionat domèstic, mentre que el Girona no aconsegueix sumar els tres punts des del mes de novembre. Per potencial, talent i dinàmiques, el Barça és el clar favorit, però el conjunt gironí espera convertir Montilivi en una olla a pressió: totes les entrades estan esgotades. “Per a la nostra afició, un partit així és molt bonic. Fa molt poc temps que la ciutat de Girona pot dir que s’enfronta amb clubs com el Barça i esperem donar-los una alegria. Si estem units, tindrem energia per intentar guanyar”, valora Eusebio, conscient que per derrotar el Barça fa falta apel·lar a l’èpica, una recepta que els gironins ja van aplicar per superar l’Atlètic de Madrid als vuitens de la Copa i donar la campanada.

El Girona, amb la infermeria plena

Aquest curs el Girona s’ha plantat per primer cop en la seva història als quarts de final del torneig del KO i els minuts afegits que suposen jugar aquesta competició s’estan cobrant un peatge en forma de lesions i d’acumulació de desgast a la plantilla d’Eusebio. A l’allau de baixes que pateix el club gironí s’hi han afegit les lesions de Borja García i Seydou Doumbia, els últims en ingressar en la poblada infermeria del Girona i que estaran al voltant d’un mes fora de combat. Tots dos pateixen una ruptura muscular als isquiotibials de la cama dreta.

“No hi trobo cap explicació i això que hi hem donat voltes. No tenim motius per creure que fem les coses malament, estem treballant de la mateixa manera. Intentem prevenir els problemes, mantenir els ànims i intentar tenir una energia positiva”, valora el tècnic val·lisoletà, que no es penedeix d’haver arribat als quarts de la Copa malgrat la sobrecàrrega de minuts per als jugadors del seu equip i que ha intentat gestionar amb algunes rotacions. Conscient que la Copa és un premi i que on es juga veritablement les garrofes és a la Lliga, Eusebio va rotar jugadors fonamentals del seu onze en duel contra el Madrid de dijous. Portu, Bernardo, Pedro Porro, Aleix García, Bono, Pere Pons i Stuani no van formar part de l’onze inicial.

Al Barça, la principal baixa és Ousmane Dembélé, un dels jugadors més en forma de l’equip blaugrana fins que va caure lesionat contra el Leganés diumenge passat. A diferència de l’onze ple de rotacions en la línia d’atac que el tècnic basc va plantejar dimecres contra el Sevilla, Valverde sortirà a Montilivi amb un equip inicial de garanties. Leo Messi i Sergio Busquets, absents per descans contra el conjunt andalús, sortiran aquesta tarda d’inici si no hi ha sorpreses, ja que el tècnic basc no es refia del Girona i no vol donar concessions al seu rival per tal d’evitar ensurts a la Lliga. “No tinc cap inconvenient en afirmar que la Lliga és una prioritat”, afirma sense pèls a la llengua un Valverde que avui no farà experiments: “No faré canvis contra el Girona pensant en la setmana vinent, aquest és un partit fonamental per a nosaltres”.

Valverde insisteix en mantenir la distància amb els seus principals perseguidors a la Lliga, que ahir van fer la seva feina: l’Atlètic de Madrid va superar 2-0 el Getafe i el Sevilla va golejar 5-0 el Llevant. Els matalassers se situen a 2 punts del Barça i els andalusos, a 10, els mateixos que un Reial Madrid que, com els blaugranes, juguen avui.

L’onze pel qual apostarà avui el tècnic blaugrana podria ser el format per Ter Stegen a la porteria; Roberto, Piqué, Vermaelen i Alba en defensa; Busquets, Rakitic i Arthur al mig del camp, i Messi, Suárez i Coutinho al davant. Malgrat que l’ex del Liverpool passa pel seu pitjor moment de joc, Valverde té poques alternatives a l’extrem esquerre, ja que Malcom segueix sense convèncer, Denis Suárez està pendent de resoldre el seu futur i Boateng ha arribat per jugar de nou. Uns dubtes que segurament eclipsarà Messi amb el seu joc, malgrat que el Girona i Montilivi no li posaran les coses fàcils.