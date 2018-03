Un Lió sobri no permet el miracle del Barça en un Mini de rècord

No ha pogut ser. El Barça femení es queda sense remuntada i cau eliminat de la Champions femenina, després de perdre per 0-1 davant l'Olympique de Lió en la tornada dels quarts de final. Un solitari i polèmic gol fantasma d'Eugénie Le Sommer al minut 61 ha sigut suficient perquè l'eliminatòria quedés vista per a sentència, davant la impotència blaugrana al Miniestadi. L'esforç local, capaç de contenir el campió europeu durant molts minuts, ha quedat finalment sense recompensa davant la mirada de 12.178 espectadors, rècord històric d'assistència.

I si sí? Era l'ànim de remuntada que s'ensumava hores abans del partit. El vestidor blaugrana ja havia superat el tràngol d'enfrontar-se al totpoderós Lió, i de fer-ho al seu feu. Ja s'havia mirat a la cara amb Hegerberg, Marozsán, Le Sommer o Henry. Ja sabia que no estava tan lluny, però també sabia que, per igualar-les, calia la millor versió. I si no l'ha aconseguida, hi ha estat ben a prop. Amb un plantejament gairebé idèntic que a l'anada, però amb Natasha Andonova i Alexia Putellas en els llocs de Fabiana i Andressa Alves en l'onze titular, el Barça ha intentat contenir un Lió molt més agressiu i valent que a l'anada. L'equip de Reynald Pedros també tenia frescos els records de dijous passat, i era conscient que amb el 30% no n'hi hauria prou per tombar el Barça.

El Lió ha sortit a trepitjar camp contrari, amb el seu pla d'intimidar habitual. El Barça, amb Patri Guijarro tancant l'eix de la defensa i Marta Torrejón al lateral dret, ha intentat defensar-se al cor de l'àrea. No s'han pogut evitar arribades, però l'equip estava competint. Com a l'anada. I, en atac, fins i tot tenia la serenor i l'ordre necessari per moure la pilota i incomodar el Lió. Les franceses, amb Bacha per Kumagai com a única novetat per remoure les peces d'atac (Majri a l'extrem, Marozsán al pivot i Le Sommer de segona davantera), no estaven tranquil·les amb el 0-0. Sabien que un gol les deixava fora d'Europa.

Hauria sigut un drama per al projecte d'Aulas. I una revolució al Miniestadi. L'afició, animada per l'esperança de passar, ha cridat i ha animat per empènyer endavant l'equip, que ha anat perdent gas amb el pas dels minuts, fruit del desgast acumulat. Per acabar-ho d'adobar, quan el partit entrava en una fase en què se li obria al Barça la possibilitat d'accelerar per buscar el gol, ha arribat el cop. La bufetada. En un córner, la pilota ha arribat al segon pal i Le Sommer ha rematat per superar Sandra Paños. Alexia Putellas, en cobertura, ha intentat evitar el gol i ha pogut refusar sobre la línia de gol, amb un cop de cap que ha picat al travesser i ha sortit expulsat cap a fora. Però, a criteri de l'àrbitre assistent la maniobra s'ha produït dins de la porteria, superada la línia, i ha concedit gol. Protestes. Crits. Decepció. Però gol.

Quedava mitja hora de joc, però la maduresa i l'experiència del Lió han eliminat tota opció d'igualar les coses i obrir la porta a la pròrroga. La gesta d'allargar el partit era a dos gols, gairebé un impossible davant de la roca francesa. Amb possessions llargues i una gestió del cronòmetre de veterà, el Lió s'ha aferrat al 0-1 i ha fet inútils els cartutxos finals de Mariona Caldentey i Bárbara Latorre, els retocs de la banqueta blaugrana.

El Barça s'acomiada d'Europa amb 180 minuts d'altíssim nivell però que queden sense premi. El poc premi que s'intuïa des del sorteig, però, a la llarga i en fred, més premi del que ara, en calent, se sabrà veure.