Una maledicció que ja fa tres anys que dura

El 23 de febrer del 2016, Lionel Messi marcava dos gols i el Barça guanyava al camp de l’Arsenal als vuitens de final de la Champions. Des de llavors, Catalunya ha viscut més de vuit eleccions diferents, un referèndum i desenes de manifestacions. Tres anys en què tot sembla que canviï, menys la incapacitat del Barça per guanyar un partit d’eliminatòries fora de casa a Europa. Dos empats i quatre derrotes, amb tot just un gol marcat, el de Lionel Messi al camp del Chelsea, ara fa un any en l’empat a un gol. Els altres partits, en canvi, han sigut derrotes frustrants, com les patides contra l’Atlètic de Madrid (2-0), el París Saint-Germain (4-0), el Juventus (3-0) i el Roma (3-0).

“Si creem ocasions de gol, vol dir que estem jugant bé”, deia Clément Lenglet al final de l’empat sense gols al camp de l’Olympique de Lió, un resultat que no permet trencar la ratxa negativa del Barça quan viatja per Europa, on li costa molt guanyar els partits. Contra els francesos, el Barça va arribar a xutar 25 cops a porteria, tot i que només cinc d’aquests xuts van anar entre els tres pals de la porteria defensada pel porter Lopes. “Seria preocupant no crear ocasions de perill. Evidentment, hauria sigut millor marcar i no pots marxar content, però el que sempre ens preocupa als entrenadors és quan no pots crear ocasions de perill”, argumentava un Ernesto Valverde que només ha guanyat 5 dels 11 partits que ha jugat fora de casa a Europa, contra el Celtic, el Borussia Mönchengladbach, l’Sporting de Portugal, el PSV i el Tottenham.

A la prèvia, Sergio Busquets havia arribat a dir que preferia perdre 2-1 que no pas empatar sense gols, ja que sense gols fora de casa les eliminatòries es compliquen. “Estic content, perquè ens ha tocat patir però no és un resultat gaire dolent, ja que si podem fer un gol a Barcelona tindrem moltes oportunitats”, admetia Bruno Génésio, el tècnic dels francesos. “Ignoro què ha passat els altres dies, però ha sigut un partit en què mereixíem guanyar, però cal recordar que costa molt, guanyar a la Champions. I encara costa més fer-ho fora de casa”, es va afanyar a dir Valverde, que no estava del tot content pels problemes per rematar dins la porteria del Lió. De fet, dels cinc xuts entre els tres pals, tot just un va ser des de dins de l’àrea. I va ser del jugador que va acabar més frustrat, Luis Suárez.

Suárez, sense encert

L’uruguaià, que va gaudir d’una gran ocasió a la segona part, després de rematar una centrada lateral de Jordi Alba, no marca cap gol fora de casa en un partit de la Champions des de fa quatre anys, quan va marcar al camp del Roma en la fase de grups en un empat a un gol. Era l’any 2015 i el tècnic del Barça era Luis Enrique. Un total de 16 partits en què el davanter uruguaià porta més de 1.500 minuts sense aconseguir batre el porter rival. “Sempre crea ocasions, és un mal de queixal per als rivals, no s’amaga. Estic content, amb ell, però cal veure si podem millorar l’efectivitat, sobretot en ocasions dins de l’àrea”, va arribar a dir Valverde recordant l’ocasió més clara d’un Suárez que no marca gols, però amb Kevin-Prince Boateng fora de la convocatòria no té rival en la posició de davanter centre.

Just a la meitat d’aquest febrer que tant preocupava al Barça, amb un calendari de partits molt complicats, l’equip ha perdut la capacitat de marcar gols, amb només dues dianes en els últims quatre partits oficials, contra el Madrid, l’Athletic, el Valladolid i l’Olympique de Lió. I just ara toca jugar a Sevilla i després dos cops al Santiago Bernabéu. “El camí que cal seguir és aquest, el que ens permet dominar el joc, crear ocasions... Normalment, quan es creen ocasions, es fan gols. Arribaran”, va sentenciar Valverde.