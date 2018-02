Barça: en mans dels patrocinadors

El Barça presenta aquest migdia l’acord de patrocini amb Beko per a la samarreta d’entrenament. La marca d’electrodomèstics turca fins ara era present a la màniga de les samarretes dels partits i a la part posterior de la d’entrenament. Ara serà la protagonista absoluta a les sessions de preparació. Amb el nou acord, Beko fa un pas més en el seu objectiu de tenir més ressò mediàtic i el Barça també fa un pas més en el seu objectiu de millorar els ingressos. Si fins ara la marca pagava 10 milions per temporada, ara el club en rebrà uns 19.

Aquest és l’últim gran acord al qual ha arribat l’àrea de màrqueting, la que està permetent que el Barça augmenti substancialment els ingressos temporada rere temporada. És la que més ha crescut des del 2003, l’any que Joan Laporta accedia a la presidència i començava un procés de renovació, sobretot en l’àmbit econòmic, en la gestió del club i la recerca de diners per mantenir l’entitat a primera línia. En una junta on també hi havia Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, i amb Ferran Soriano i Marc Ingla com a responsables de l’àrea econòmica i la de màrqueting, respectivament, van canviar la manera de fer d’un Barça que amb prou feines arribava als 120 milions d’ingressos totals, comptant tots els conceptes. Quinze anys després, factura prop de 700 milions per temporada en ingressos ordinaris. És a dir, sense comptar els beneficis de les vendes de jugadors.

874% El quinze anys l'àrea de màrqueting ha passat de generar 34,3 milions a 300

Totes les parcel·les han fet un salt endavant, però cap com la de màrqueting i patrocinis, que ha augmentat un 874%: ha passat dels 34,3 milions ingressats el 2003 als 300 pressupostats per aquesta temporada. És la que més ha crescut i la que més diners deixa a la caixa.

Per darrere hi ha els guanys en concepte d’estadi -principalment, la venda d’entrades i el Camp Nou Experience-, que deixa 195 milions, un 386% més que ara fa quinze anys (50,5 milions). La partida corresponent als drets televisius ha passat de 67,2 a 186 (276%), mentre que la dels socis és la que menys ha variat: ha passat dels 12,7 als 18 actuals (141%).

Partides que s'estanquen

Fins ara el club s’ha beneficiat de la globalització del futbol, dels èxits esportius i de la presència d’estrelles com Leo Messi per anar augmentant els ingressos. Però en algunes de les partides s’està tocant sostre. Per exemple, en els socis. En aquest cas perquè la política de la junta directiva actual és la de no modificar preus.

Aquest punt, però, té un asterisc: el partit de la Supercopa d’Espanya de l’agost. Des de fa anys que no forma part de l’abonament, cosa que permet obtenir una bona picossada per la venda d’entrades. Aquest estiu va ser un Barça-Madrid i el club va ingressar 10 milions d’euros.

D’altra banda, els drets televisius han tornat a pujar lleugerament els dos últims anys després de set temporades d’estancament: del 2009 al 2015 la xifra era d’uns 160 milions per curs i aquesta temporada n’ingressarà 186, en part pel nou repartiment audiovisual a la Champions.

La venda d’entrades, i en especial les localitats VIP amb serveis complementaris, són les que han permès que el club tornés a fer un salt endavant en una partida que creixia a un ritme molt lent des del 2012. De totes maneres, la directiva ha hagut de modificar a la baixa les previsions per aquesta temporada per la menor afluència d’aficionats al Camp Nou -a més del partit de l’1d’octubre, disputat sense públic, i que va comportar que el club deixés d’ingressar 3,5 milions.

L’arribada de Francesco Calvo

Actualment, qui dirigeix l’àrea comercial és l’italià Francesco Calvo, que va arribar al Barça la tardor del 2015 després de deixar el seu càrrec al Juventus. Des del club blaugrana posen bona nota a la seva tasca, sobretot a l’hora de renegociar els contractes o aconseguir acords més favorables amb els patrocinadors. Té un tarannà més empresarial i menys romàntic. Per això, expliquen, va aconseguir millorar substancialment les condicions econòmiques en el patrocini de la cervesera Damm respecte al que s’havia firmat la temporada 2014/15. Un conveni que es va acordar fa pocs dies, i que es va aprovar en junta dilluns.

19 milions El club presenta aquest dijous l'acord amb Beko per patrocinar la samarreta d'entrenament

L’altra clau de l’èxit en l’estratègia comercial del Barça és la decisió de vendre els actius publicitaris per separat. L’exemple més clar és en l’anterior patrocini de Qatar Airways -a través del conveni amb Qatar Sports Investment-, que incloïa l’estadi, la samarreta del primer equip i la d’entrenament a canvi de 35 milions. El nou acord amb Rakuten és per 55 milions anuals i sense la samarreta d’entrenament -venuda recentment a Beko.

Als despatxos encara queden dues carpetes importants per resoldre. Una és l’aerolínia oficial, que pot deixar uns 10 milions per temporada. I l’altra, la més destacada, la del cognom comercial al Camp Nou, per valor total d’entre 200 i 250 milions, i que servirà per finançar un terç de les obres de l’Espai Barça. Els gestors del club esperen tancar-los abans de l’estiu.