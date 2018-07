260x366 La marca de moda Thom Browne vestirà el primer equip del Barça / FC BARCELONA La marca de moda Thom Browne vestirà el primer equip del Barça / FC BARCELONA

El Barça ha anunciat aquest dimarts que la marca de moda americana Thom Browne és el nou patrocinador global del club. Segons ha explicat l'entitat en un comunicat, Browne proporcionarà la roba formal del primer equip de futbol per a fora del terreny de joc a partir d’aquesta temporada i durant un període de tres anys.

L'acord forma part del creixement previst en el Pla Estratègic aprovat per la Junta Directiva per a aquest mandat, i s’emmarca en l’objectiu del Barça de buscar els patrocinadors "més adequats als valors i als trets que defineixen la seva marca", ha comentat el club blaugrana. L'any 2001 Browne va fundar el seu negoci amb cinc vestits formals a mida en una petita botiga al West Village de la ciutat de Nova York i, en els anys següents, el va expandir per incloure col·leccions per vestir i accessoris per a homes (2003) i dones (2011).

Paral·lelament als seus dissenys, la marca s'ha fet famosa per la creativitat conceptual de les seves presentacions en passarel·la, concebudes per inspirar, entretenir i sorprendre alhora. Browne ha estat guardonat amb els premis CFDA Menswear Designer of the Year (2006, 2013 i 2016), GQ Designer of the Year (2008), FIT Couture Council Award (2017) i el Cooper Hewitt National Design Award (2012).