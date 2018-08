Un matí pendent dels dos A. Vidal

Els rumors sobre el fitxatge d'Arturo Vidal pel Barça s'han intensificat en les últimes hores i no deixen de créixer a cada informació que arriba des de terres bavareses. Segons ha explicat el portal alemany 'Sport1', el jugador ha abandonat l'entrenament que feia l'equip al costat del llac Tegern en una furgoneta que l'ha portat a l'hotel. L'equip prepara un amistós contra el Manchester United que ell probablement no jugarà. El diari britànic 'The Guardian' explica que Vidal fins i tot ha superat la revisió mèdica i és a un pas de concretar el seu fitxatge pel Barça.

540x306 Arturo Vidal deixa l'entrenament del Bayern / SPORT1 Arturo Vidal deixa l'entrenament del Bayern / SPORT1

En direcció de sortida viatjarà l'altre Vidal, Aleix. El Barça ha arribat a un acord amb el Sevilla per al traspàs del jugador per uns deu milions d'euros. Diversos mitjans ja donen per fet el fitxatge, que encara no té confirmació oficial dels clubs.