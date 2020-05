El mercat del futbol cau però sense punxar la bombolla

La crisi econòmica derivada de la pandèmia del covid-19 ha fet saltar pels aires tots els plans dels grans clubs de futbol com el Barça. El club blaugrana, en què exceptuant els jugadors i part del personal de la ciutat esportiva, tothom segueix fent teletreball, segueix dibuixant els escenaris per poder acabar una temporada diferent de la millor manera. La prioritat és evitar tenir pèrdues, però sense deixar d’aspirar a reforçar la plantilla en un mercat de fitxatges en què encara no se sap quins poden ser els preus, ja que dependrà de si es pot acabar la Lliga i la Champions.

Segons un estudi de la marca KPMG, els futbolistes dels clubs de primer nivell europeu poden perdre entre el 13% i el 20% del seu valor de mercat en funció de si s’acaba o no la present temporada. “La crisi del coronavirus tindrà amb seguretat un impacte en el valor dels jugadors. Les obligacions financeres portaran probablement a un descens del nombre de traspassos” diu l’informe de KPMG. Així, la plantilla del Barça perdria un valor de mercat d’entre el 20% i el 30%, fet que complica encara més les operacions a un club que necessita estalviar. El Barça volia que aquesta fos la primera temporada en què se superessin els 1.000 milions d’euros en ingressos, però l’aturada provocada pel covid-19 provocarà que la xifra quedi reduïda en més de 150 milions d’euros. Per tant, cal tancar el mercat de fitxatges, que s’allarga fins que es jugui l’últim partit d’aquesta temporada, estalviant.

Por als “clubs estat”

“Cal negociar rebaixar el sou dels jugadors, és obligatori”, diuen al club, on s’admet que l’estalvi que permeti quadrar el pressupost vindrà precisament per mitjà de retallar els sous dels jugadors que es quedin o traspassant futbolistes per incorporar en el seu lloc altres jugadors amb un sou més baix. Al Barça preocupa que alguns clubs puguin aprofitar aquest escenari per jugar amb cartes diferents. Josep Maria Bartomeu ja fa anys que denuncia el que ell anomena clubs estat, els que tenen darrere el suport d’una economia estatal sencera, com passa amb el PSG i Qatar, el Manchester City i Abu Dhabi o podria passar si el Newcastle acaba comprat per un fons d’inversió de la família reial saudita. Però la major part de clubs “es troben en una situació similar a la nostra”, diuen al Barça, motiu pel qual seran uns mesos d’operacions en què s’apostarà per intercanviar jugadors, ja que tothom vol estalviar. Aquesta serà la fórmula que s’utilitzarà per intentar fitxar l’argentí de l’Inter de Milà Lautaro Martínez, que tindrà un preu de 110 milions a partir de l’1 de juliol. “La bombolla no esclatarà, però baixaran els preus”, creuen al Barça, que necessita incloure jugadors en aquesta operació. L’estudi de KPMG ho veu igual: afirma que “la pandèmia tindrà un efecte positiu sobre la sostenibilitat de la indústria del futbol a llarg termini”. La bombolla del futbol segueix viva, però s’aprima.