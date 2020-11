Planificar, recuperar i alliçonar: el mètode Koeman

Bona lectura i execució de partit de Ronald Koeman. La titularitat de Martin Braithwaite parla tan bé del danès com del tècnic neerlandès. Ja abans de la seva rocambolesca arribada -el Barça va pagar a correcuita 18 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió- es tenia coll avall que el jugador no tenia prou nivell per jugar al Barça, però no per això no ha de deixar de ser útil. Contra l'Osasuna, Koeman volia un "un 9 per fixar els centrals i, així, trobar més espais", i Braithwaite ha complert amb el que se li demanava i ha tornat a veure porteria. El danès acumula tres gols en els últims dos partits, contra rivals, a priori, molt inferiors com el Dinamo de Kíev i l'Osasuna, però és un comodí que, a banda de revaloritzar-se de cara a un possible traspàs, ofereix solucions a Koeman en partits com el d'avui.

Entre els mèrits de l'entrenador neerlandès també es comença a dibuixar la recuperació d'Antoine Griezmann. El davanter francès ha fet contra el conjunt navarrès potser el seu millor partit des que vesteix de blaugrana. Des de l'entrevista a 'Universo Valdano', on l'exmatalasser demanava "temps i tranquil·litat", ja acumula dos gols. Destaca especialment el d'aquest diumenge, però, sobretot, el millor ha sigut la seva actuació: s'ha desmarcat amb intel·ligència i ha contribuït a la fluïdesa de l'atac (un gol i una assistència).

Una dada parla per si sola: Griezmann i Leo Messi han connectat en fins a 20 ocasions, quan, fins no fa gaire, amb sort arribaven a una desena d'interaccions entre ells. "Aquest és el Griezmann que volem", ha dit Koeman després del duel. Ousmane Dembélé i Philippe Coutinho també sembla que podran aportar més al Barça amb Koeman del que han demostrat fins ara.

Lesió de Lenglet i toc d'atenció a Mingueza

Exigència amb Mingueza. Ronald Koeman va ser central del Barça amb Johan Cruyff com a entrenador. Ni que les errades del jove defensor del planter hagin arribat amb els blaugranes dominant tant el partit com el marcador, la concentració no és negociable per al tècnic neerlandès. El central del filial va complir amb notable contra el Dinamo de Kíev. Contra l'Osasuna, dues distraccions -dues pèrdues de pilota- que han costat dos ensurts al Barça li recorden que l'exigència del primer equip no permet relaxar-se.

Així l'hi ha fet saber el tècnic neerlandès al final del partit, en què ha prioritzat donar indicacions i corregir Mingueza abans d'estar cofoi pel resultat i el joc de l'equip. "Li he dit a l'Óscar que ha fet un gran partit, però que ha tingut dues pèrdues de pilota que no poden ser. En una de les pèrdues gairebé ens fan un gol -Kike Barja ha acabat rematant al pal- i, en l'altra, gairebé ens fan una ocasió clara. Com a central, li he dit que es pot fer un gran partit, però que amb dues errades com aquestes pots patir", ha explicat el neerlandès respecte a algunes de les pinzellades de la conversa que ha mantingut amb el futbolista.

Les baixes a l'eix de la defensa li han obert la porta del primer equip, i un nou contratemps -aquest cop amb lesió de Clément Lenglet, amb problemes al turmell dret- converteix el central de Santa Perpètua de Mogoda en protagonista. Amb la baixa del central francès, ara mateix Koeman no té disponibles cap dels quatre centrals del primer equip -Lenglet, Piqué, Araujo i Umtiti-. Després del partit contra l'Osasuna, l'entrenador blaugrana ha afirmat sobre els problemes físics de Lenglet que "no semblen res gaire greu", però fins a aquest dilluns no es coneixerà l'abast aproximat de la lesió.