El mundialistes del Barça van tornant a la feina

Amb la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla del diumenge 12 d'agost a Tànger en el punt de mira, el Barça va recuperant efectius progressivament. Amb l'equip de gira, l'únic mundialista que hi ha als Estats Units és el porter alemany Marc-André ter Stegen, que va caure del Mundial de Rússia en la fase de grups sense haver disputat cap minut i que, des de dilluns, ja treballa a les ordres de Valverde. Mentrestant, ahir van tornar a la feina a Barcelona Messi, Piqué, Jordi Alba i Busquets.

Tots quatre van ser eliminats als vuitens de final. Aquest dimarts ja van passar les pertinents proves mèdiques i físiques durant el matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i a mitja tarda es van entrenar. Amb la tornada a la feina d'aquests cinc jugadors del total dels 12 blaugranes que van participar al Mundial de Rússia, encara estan de vacances Luis Suárez, Coutinho, Yerry Mina, Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé i Ivan Rakitic. D'aquests, els que s'incorporaran més tard seran els tres finalistes: els francesos Umtiti i Dembélé i el croat Rakitic. També Vermaelen, perquè Bèlgica va jugar el partit pel tercer i el quart lloc el 14 de juliol, un dia abans de la final del Mundial. Està previst que tornin als entrenaments el dilluns 13 d'agost, just després del partit de Supercopa. S'espera que Coutinho, Mina i Suárez s'incorporin abans i no estan descartats per al duel de Tànger.

El club també veuria amb bons ulls que Dembélé, el segon fitxatge més car de la història del Barça, escurcés les vacances uns dies, perquè la temporada passada no va fer una pretemporada en condicions. L'atacant francès va abandonar els entrenaments del Borussia Dortmund per forçar la seva sortida del club alemany. Aquella situació li va complicar l'entrada, perquè es va lesionar en la quarta jornada de Lliga contra el Getafe. Va ser operat per un trencament al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i no va reaparèixer fins quatre mesos després.