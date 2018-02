Un nou estadi quan el vell no s’omple

La primavera del 2010, durant la precampanya electoral al Barça, la candidatura que encapçalava Sandro Rosell proposava oblidar-se del projecte Foster de remodelació del Camp Nou -que costava al voltant de 300 milions d’euros- i fer unes obres mínimes d’adequació de l’estadi per valor d’uns 50 milions. Després de guanyar les eleccions, però, els tècnics del club van demanar reunir-se amb el nou president per comentar-li que, si l’objectiu era passar a tenir un estadi del segle XXI, no n’hi havia prou amb xapa i pintura i calia una renovació de dalt a baix. Aquell dia començava a prendre forma el projecte de l’Espai Barça.

Vuit anys després, el club, ara presidit per Josep Maria Bartomeu, ja està posant fil a l’agulla per tirar endavant la remodelació del Camp Nou i la construcció d’un nou Palau Blaugrana, on ara hi ha el Miniestadi. Curiosament, el compte enrere per començar a construir les noves graderies, que faran augmentar la capacitat de l’estadi dels 98.000 seients actuals als 105.000, està coincidint amb un dels pitjors moments del Camp Nou pel que fa a assistència, amb una mitjana al voltant de les 60.000 localitats ocupades per partit. Dijous, per exemple, tot i ser les semifinals de Copa del Rei i contra un rival d’entitat com el València, amb prou feines hi havia més de 50.000 espectadors a l’estadi. El club, que s’excusa amb les condicions climatològiques -el nou Camp Nou tindrà totes les localitats cobertes-, afegeix que, un cop estigui enllestit el nou estadi, també podran donar altres al·licients als espectadors més enllà del partit de futbol, com poden ser un espectacle previ, altres activitats o una oferta de restauració millor. “El nou estadi millorarà l’assistència, ja que serà un espai pensat perquè s’hi faci vida tota la setmana”, es diu des del club, que admet preocupació per les assistències d’aquest any, tot i que ho defineixen com una situació excepcional d’una sola temporada.

La primera operació serà canviar la instal·lació elèctrica de l'estadi

En realitat, les obres per a la construcció del nou estadi ja han començat i el club ja ha fet les primeres despeses. Però, com que encara no hi ha operaris feinejant pel Camp Nou, molta gent no n’és conscient. “Fins que els socis no vegin les grues i les bastides, no s’ho acabaran de creure”, expliquen des dels despatxos nobles. Part d’aquesta desconfiança, reconeixen, es deu al fet que no s’està complint amb el calendari previst inicialment al Camp Nou, la joia de la corona. La directiva pretenia començar les obres a l’estadi l’estiu del 2017, però els paletes no hi posaran els peus fins a l’estiu del 2019. Abans ha calgut arribar a un acord amb els veïns de les Corts i amb l’Ajuntament de Barcelona per poder modificar el pla d’ordenació urbanística. Aquest últim punt, ja presentat al consistori, està previst que estigui formalment enllestit en els pròxims mesos, mentre que, en el cas dels veïns, els actuals gestors del club es feliciten per haver pogut superar un escull que, històricament, havia frenat qualsevol proposta anterior de remodelar l’estadi, com la de l’expresident Josep Lluís Núñez als anys noranta -Barça 2000- o la idea de Laporta presentada el 2008 de bracet de l’arquitecte anglès Norman Foster.

Les obres que no es veuen

“S’estan fent coses, però la gent no les veu”, afegeixen els encarregats de tirar endavant aquesta remodelació. Una de les obres que ja s’han començat és la construcció del nou Miniestadi, que durà el nom de Johan Cruyff i que s’està fent al costat de la Ciutat Esportiva. La previsió és que ja estigui acabat a finals d’aquest 2018. Serà llavors quan el filial i l’equip femení, els que acostumen a jugar al Mini, es traslladaran definitivament a Sant Joan Despí i es començarà a enderrocar l’actual Miniestadi. Serà allà on s’instal·larà el futur Palau Blaugrana.

En paral·lel, el club té prevista per a aquest estiu una remodelació de tota la instal·lació elèctrica de l’Espai Barça, ja que la que s’està fent servir actualment té gairebé un segle d’antiguitat i treballa al límit de les seves possibilitats. “Sense això, no hi ha nou estadi. De fet, algunes vegades ens han demanat per què no fem espectacle de llums abans dels partits. Doncs perquè amb la instal·lació actual ens és impossible”, comenten els executors de l’Espai Barça.

Feina feta amb constància i sense fer gaire soroll, com amb el cognom comercial de l’estadi, un acord de patrocini que deixarà entre 200 i 250 milions a la caixa i que servirà per sufragar un terç de les obres de l’Espai Barça. Ja fa mesos que l’equip de màrqueting del club hi està treballant i té dues empreses finalistes, una d’asiàtica i una de nord-americana. La previsió és poder anunciar l’acord abans no s’acabi la temporada i fer l’assemblea extraordinària perquè els socis hi donin el vistiplau, però des del club s’admet que, en ser una operació tan important, potser es tardarà més. Finalment, l’empresa catalana Grifols, que havia mantingut contactes avançats amb la directiva blaugrana, va acabar caient de la llista. Tot i que el nom de les candidates més ben posicionades per arribar a un acord encara no ha transcendit, fonts coneixedores de les negociacions expliquen que es tractarà d’una multinacional coneguda arreu del món. “Ha de ser una marca que ajudi a promocionar el Barça”, comenten.

Amb Grifols descartada, es treballa amb una marca "coneguda arreu del món"

De fet, reconeixen als despatxos nobles, si encara no s’ha arribat a un acord ha sigut per la situació política que està vivint Catalunya. “No es tracta tant de si hi ha independència o no, com de la incertesa del moment. Ens cal tenir un president i que determini el full de ruta de la pròxima legislatura. Això és tot”, comenten els alts càrrecs del Barça, que destaquen que les empreses interessades no els estan donant resposta a l’espera de saber com queda la situació. “Ens diuen: «Hi estem d’acord però preferim esperar-nos un mes per reunir-nos». Quan s’hagi aclarit la situació, calculem que d’aquí unes setmanes, ho podrem tenir. Serà ràpid”, afegeix una de les persones que estan negociant l’acord.

Alguns membres de la directiva reconeixen que “seria convenient” poder tancar aquest nou patrocini abans no s’acabi la temporada, tot i que “no és imprescindible” per seguir amb el full de ruta previst. En qualsevol cas, sí que seria un motiu més per “donar confiança” al soci blaugrana sobre la construcció de l’Espai Barça, un projecte que, pel que fa al Camp Nou, seguirà portant el segell dels arquitectes catalans Joan Pascual i Ramon Ausió, els encarregats del disseny, tot i que no participaran en la fase de construcció.

El club “està treballant” per millorar l’assistència

L’assistència del Camp Nou ha baixat aquesta temporada i el Barça està buscant fórmules perquè la xifra d’espectadors remunti en la segona meitat de la temporada. Al club, però, reconeixen que no serà fàcil posar-hi remei perquè tenen poc marge de maniobra, ja que tan sols queden quatre mesos de competició. “¿Per quin motiu els socis no venen? És una causa multifactorial. Per exemple, dijous a la Copa hi havia amenaça de pluja i fred, i l’horari [21.30 h], el fet que fos en laborable i que el partit es televisés en obert no ens ajudaven. No és un discurs conformista, però he vist altres semifinals d’anys anteriors i encara hi havia menys gent”, argumentava Josep Vives, el portaveu del club.

De les gairebé 100.000 localitats del Camp Nou, unes 80.000 estan abonades i, de mitjana, cada partit se’n posen al Seient Lliure unes 25.000. La clau passa per incentivar la presència dels socis abonats, ja que la majoria d’entrades que es posen a la venda s’acaben venent. El club, a banda d’altres idees, pretén posar en valor el fet de poder presenciar un grup de jugadors liderats per Messi. “Estem vivint un somni fet realitat. Pel que passa al camp, hi ha motius perquè vinguin els abonats”, afegia Vives.