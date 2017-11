La marxa de Neymar del Barça aquest estiu ha condicionat el projecte esportiu d’Ernesto Valverde. De cap a peus. L’adeu d’un jugador amb tant protagonisme com el brasiler té una afectació total sobre els automatismes de l’equip: les peces giren molt diferent amb l’atacant que ara és al PSG o sense. I, com més a prop de la seva àrea d’influència, més gran és l’afectació. Així, Jordi Alba és el futbolista que més ha canviat el seu rol des que el club francès va pagar els 222 milions al Barça. És la nova -i millor- vida de Jordi Alba, sense Neymar.

Fa pocs dies, abans de jugar contra Costa Rica amb Espanya, el lateral de l’Hospitalet va explicar a Mundo Deportivo i Sport que la marxa del brasiler l’havia beneficiat en el seu joc. Unes declaracions que el mateix futbolista es va afanyar a matisar quan va comprovar el rebombori que havien generat. Però darrere les paraules del defensa -per molta explicació addicional que hi afegís després- hi ha una gran veritat. Almenys, això és el que reflecteixen les estadístiques. Com diu el mateix Alba, des que no comparteix vestidor amb Neymar, té “més carril” i protagonisme ofensiu.

Sense la presència omnipresent del brasiler a la punta esquerra de l’atac blaugrana, el Barça d’Ernesto Valverde acostuma a deixar buida aquella zona del camp, sense un futbolista permanentment enganxat a la línia de calç, i deixant que sigui el lateral qui doni profunditat a l’atac, amb una clara projecció ofensiva. Malgrat que Alba sempre ha tingut protagonisme en fase atacant, sobretot aprofitant l’espai que deixava Neymar quan feia la diagonal cap als passadissos interiors, enguany el carriler de l’Hospitalet es multiplica molt més a l’últim terç de camp, fins al punt que ara mateix és el màxim assistent de l’equip, amb quatre passades de gol, les mateixes que Messi i Luis Suárez.

Més presència en camp contrari

Alba trepitja amb més continuïtat l’àrea rival, i aquesta temporada fa 7 passades en els últims 20 metres de camp, gairebé 4 vegades més que les dues que ho feia el curs anterior, amb Neymar a l’extrem esquerre sent un pol d’atracció de tot el joc ofensiu del Barça. De fet, amb el nou dibuix de Valverde, la presència d’Alba en atac creix moltíssim respecte a l’any anterior amb Luis Enrique: el 62% de les intervencions del jugador català són en camp contrari, mentre que amb el tècnic asturià aquesta xifra representava tan sols el 38%. Per tant, aquest curs juga molt més a dalt, sense haver d’estar tan pendent de les correccions defensives que implicava compartir banda amb un jugador com Neymar.

En la comparativa entre aquesta temporada i l’anterior (basada en cinc partits amb situacions de joc i tipus de rival similar) apareixen tres patrons diferencials més: Alba connecta molt més amb el seu interior, millora lleugerament la seva associació amb Messi i es retroba amb Luis Suárez. Així doncs, en el nou ecosistema culer, l’interior esquerre blaugrana (majoritàriament Andrés Iniesta) troba un 50% més Alba que el curs anterior. També creix, tot i que poc, el nombre de passades del lateral a un Messi que juga una mica més centrat que amb Luis Enrique. En canvi, no hi ha variació en el nombre de vegades que l’argentí troba el futbolista català: la xifra es manté totalment estable encara que la percepció pugui ser diferent. L’estadística més sorprenent és en relació al davanter uruguaià: l’any anterior Alba gairebé no connectava mai amb Suárez, mentre que ara, com que el davanter sud-americà ha de caure més al carril esquerre per racionalitzar l’atac i cobrir tot el camp, rep 7 passades de mitjana del futbolista de l’Hospitalet.

Una de les accions que més repetia Alba en els quatre anys que va compartir vestidor amb Neymar va ser la passada al brasiler perquè accelerés la jugada atacant o busqués el desequilibri individual. En la mostra escollida del curs passat, Alba connectava fins a 17,2 vegades amb Neymar en cada partit. I, en molt poques ocasions, aquesta associació acabava amb una projecció del lateral en tasques ofensives. El 83% de les passades que el brasiler feia a Alba eren cap enrere, és a dir, per tornar a començar la jugada. Així doncs, tot i tractar-se d’un dels laterals amb més projecció ofensiva del continent, Neymar buscava poc la connexió amb el seu soci a la banda esquerra.

L’adeu de Neymar després d’un llarg serial que va perjudicar sobretot un Valverde a qui li van canviar el projecte amb la temporada ja començada va suposar una gran sotragada per a l’equip. Amb el pas del temps, però, les coses s’han estabilitzat, el trident ha deixat pas a un grup més sòlid i el nou ecosistema ha beneficiat jugadors com Alba.