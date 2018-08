L’obsessió d’arribar a la final del Wanda

Dins del Barça res ha sigut el mateix des del cop de cap de Manolas a la segona part del partit de quarts de final de la Champions de l’última temporada. La derrota per 3-0 a l’Olímpic de Roma va fer tant de mal al Barça que aquella nit, de tornada a Barcelona, els directius es preguntaven si Ernesto Valverde mereixia seguir al capdavant del projecte. Un debat que va continuar uns dies, fins que el joc del primer equip, i el triomf tant a la Lliga com a la Copa, van servir per tancar una mica la ferida de Roma. Però el record d’aquella nit segueix ben present dins d’un club que porta tres anys encadenant decepcions a la Lliga de Campions. Tres anys en què el campió, per acabar-ho de complicar tot, ha sigut el Reial Madrid. I en aquest joc d’extrems que és la rivalitat, caure eliminat fa el doble de mal si és el Madrid qui acaba passejant la copa amunt i avall, amb el cap alt.

El Forum Grimaldi de Mònaco serà avui l’escenari del sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions (17.30 h / Movistar Champions i TV3) en què el Barça estarà al primer bombo, fet que permet evitar alguns dels rivals més complicats. Reforçat al mercat de fitxatges i amb la Supercopa d’Espanya sota el braç, al Barça no amaga que el gran objectiu de la temporada serà arribar a la final del Wanda Metropolitano de l’1 de juny del 2019. El club blaugrana, després de caure als quarts de final les últimes temporades, ha vist com cau a la quarta posició al rànquing de la UEFA, per sota dels altres candidats a arribar a la final: el Madrid de Julen Lopetegui, un Atlètic de Madrid que s’ha gastat molts diners per somiar a guanyar per primer cop el trofeu precisament al seu estadi, i el Bayern, entrenat aquest any per Niko Kovac. Però tots els equips del primer bombo, amb l’excepció del Lokomotiv de Moscou, aspiren al títol. La Juve vol trencar una sequera de més de 20 anys amb el fitxatge de Cristiano Ronaldo, el Manchester City de Guardiola hi pensa cada nit, en la Champions, i el PSG vol fer un pas endavant amb Thomas Tuchel a la banqueta dirigint un atac amb Mbappé, Neymar i Cavani.

Al Barça se sap que no serà fàcil, però Lionel Messi, en el seu primer discurs com a capità, ja va marcar les prioritats: vol la Champions. I des dels despatxos del Camp Nou l’objectiu és compartit. El Barça vol regnar a Europa altre cop, fet que permet tenir millors contractes, més ingressos, més bona imatge i, de passada, tallar una ratxa de tres anys de victòries blanques que ha fet mal. La fase de grups no hauria de ser un problema per al Barça, ja que els rivals del bombo tres i quatre no són d’un nivell similar, tot i que la presència del Liverpool de Klopp, subcampió l’última temporada del torneig, al tercer bombó i un Inter de Milà que feia anys que no era a la Champions al quart podria complicar la vida als favorits. Els anglesos, en creixement, i els italians, sumats a un rival dur del segon bombo, podrien crear un grup de la mort en què quedaria fora un equip de primer nivell. De fet, al segon bombo hi ha equips importants, com el Nàpols, entrenat aquesta temporada per un home que ja sap guanyar el torneig, Carlo Ancelotti o el Roma, el botxí de l’última temporada. També hi és el Manchester United, club que viu dies complicats després de perdre dos dels primers tres partits de lliga, amb José Mourinho portant-se malament amb els seus jugadors, part de la directiva i la premsa. Serà una fase de grups de la Champions amb cares noves, ja que alguns clubs debuten, com el Young Boys de Berna de Suïssa, el Hoffenheim d’Alemanya o el Red Bull Salzburg austríac. I retorns de clubs històrics que feia molt que no eren a la competició, com l’AEK d’Atenes grec, el Bruges belga o el mateix Inter de Milà. Un torneig en què somia el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que no podrà ser a Mònaco. Al final, la representació blaugrana estarà formada per Javier Bordas, Guillermo Amor, Eric Abidal, Amador Bernabéu, David Bellver i el representant dels serveis jurídics Wouter Lambrecht.

Una Champions sense VAR

Serà un sorteig d’una fase de grups amb alguna novetat, ja que aquesta temporada s’estrenen els nous horaris per als partits. Si les últimes temporades va ser normal jugar sempre a les 20.45 h, aquesta temporada els duels de la Champions es jugaran a les 18.55 h o les 21 h, per tenir dues finestres de partits el mateix dia. En canvi, la principal competició europea seguirà sense VAR, tot i que sí que s’aplicarà la tecnologia de la línia de gol per determinar si una pilota entra.

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va descartar ahir que la tecnologia VAR s’apliqui aquesta temporada, i va deixar clar que queda molta feina per fer. “No em convenç encara l’ús del VAR. Ignoro quina font tenien els que van informar que el VAR es faria servir ja aquesta temporada. No és així. El VAR encara no queda gaire clar. Els aficionats no n’acaben d’entendre el funcionament, tampoc els periodistes. Què és el que els àrbitres veuen i què és el que no veuen? Senzillament no tot és clar... Ara, tots sabem que un dia caldrà utilitzar-lo. El farem servir, però serà quan estiguem preparats. Necessitem regles clares”, va assegurar el dirigent eslovè. Els clubs, però, li han comunicat a Ceferin que volen el VAR com més aviat millor a la Champions. La intenció dels clubs que formen part de l’ECA, l’associació de clubs europeus, és insistir avui mateix i durant la temporada a Ceferin perquè el VAR s’apliqui a partir dels vuitens de final o els quarts de final.

La gala de Mònaco també servirà per tancar la temporada anterior amb els premis de la UEFA als millors jugadors. De fet, els tres finalistes al premi de millor jugador de la temporada són Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Mohamed Salah. No arribar ni a les semifinals ha penalitzat el Barça, que veu com Messi aspira al títol a millor davanter, lluitant amb Salah i Cristiano. Serà l’únic finalista d’un Barça que sap que el camí per ser protagonista a Europa altre cop passa per arribar al Wanda Metropolitano. Després de tres anys de veure una Champions en blanc, al Camp Nou volen pintar els colors blau i grana sobre el trofeu més desitjat.