Olympique de Lió - Barça: horari i on veure per TV el partit de vuitens de la Champions League

El FC Barcelona visita aquest dimarts l'Olympique de Lió al Grupama Stadium en el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions amb la intenció de fer oblidar els mals partits a domicili del passat en les eliminatòries i aprofitar l'absència per sanció de Nabil Fekir, la gran estrella dels francesos.

Els blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu clar d'aixecar la Champions després de diverses edicions sense fer-ho, i ara començarà el seu camí a les fases finals contra un Olympique de Lió que no és l'equip més fiable en defensa però que compta amb jugadors molt desequilibrants a la zona ofensiva. Valverde té les baixes confirmades per lesió de Cillessen i Rafinha.

Per la seva banda, l'Olympique de Lió arriba a la cita europea després d'haver guanyat el cuer de la Ligue1, el Guingamp, en un partit més ajustat de l'esperat que va acabar 2-1. L'equip dirigit per Rudy Garcia es troba en una bona dinàmica de resultats, ja que únicament ha perdut un partit dels nou últims. Per a aquest partit, l'equip local té les baixes per lesió de Gouiri, a més de la important absència de Fekir a l'estar sancionat.

Horari de l'Olympique de Lió - Barça

El partit es disputarà el dimarts 19 de febrer a les 21.00 h al Grupama Stadium.

On veure l'Oympique de Lió - Barça per TV

L'Olympique de Lió - Barça es podrà veure per televisió a través de Movistar+ Liga de Campeones (dial 50). També es podrà seguir en directe a través del minut a minut que us oferirà la web de l'ARA.