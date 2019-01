Partit enverinat del Barça contra el Llevant

Mitja Lliga Iberdrola es juga a València aquest dissabte (13h, Gol), on el Barça s’enfrontarà al Llevant, l’equip que té immediatament per sota a la classificació. La necessitat de no caure fins a la tercera posició –plaça que no classifica per a la Champions– ni distanciar-se a més de tres punts de l’Atlètic de Madrid per la lluita pel títol (el gran objectiu de l'entitat, ateses les paraules de Jordi Mestre fa uns dies) marquen un duel que estrenarà el càrrec de Lluís Cortés.

El tècnic, a més, es trobarà un rival enrabiat, després que a la primera volta s’hagués d’ajornar el partit a última hora per una gastroenteritis massiva de les culers. En el partit recuperat a mitjans d'octubre, el marcador va ser d'empat a zero. El potencial ofensiu de Charlyn Corral, màxima golejadora del campionat, i Sonia Bermúdez, exjugadora blaugrana, seran l’altra amenaça del xoc.