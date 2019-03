260x366 30 partits sense perdre a casa d’un Barça en un moment dolç / PERE VIRGILI 30 partits sense perdre a casa d’un Barça en un moment dolç / PERE VIRGILI

L’1 de maig del 2013 els barcelonistes van treure la bandera blanca ben ràpid. Després de caure per 4-0 el dia de Sant Jordi a Munic, el Barça de Tito Vilanova va tornar a caure contra el Bayern a les semifinals de la Champions per 0-3. Un cop molt dur, però el Barça acostuma a aixecar-se dels cops. Des de llavors ja no ha perdut ni un sol partit europeu a casa i ha arribat als 30 partits oficials consecutius a casa sense ser derrotat. D’aquests partits, 27 han acabat en triomf del Barça i tres en empat. 30 nits de glòria que permeten al Barça superar la ratxa més positiva fins ara, la del Bayern de 29 partits entre els anys 1998 i 2000. Un Barça que queda com a únic equip que encara no coneix la derrota a la Champions. I això que, tal com va admetre Messi, “ha tocat patir una mica, fins al tercer gol”. “Ens hem complicat el partit a pilota aturada, però quan s’ha trobat el tercer gol ha tornat la calma”, deia l’argentí, que va avisar que “ara toca la part més dura”. La part més complicada en una Champions en què Messi va tenir temps per lloar Cristiano. “El que va fer contra l’Atlètic és impressionant”, va explicar.

Valverde, satisfet

El Barça, però, no va voler escollir un rival per al sorteig i es va mostrar poc sorprès per la presència de quatre equips anglesos. “No es descobreix res, l’any passat el Liverpool va ser finalista”, va dir el tècnic, que va afegir que “és impossibe escollir un equip com a rival”. “Serà complicat segur”, deia un Valverde que estava content perquè s’havia fet “un partit increïble”. “Quan es domina el joc, futbolistes com Arthur ens aporten calma, encerta sempre. Abans del 2-1 ja hauríem pogut decidir el partit, hem tingut més ocasions per estar tranquils, però a la Champions mai pots estar-ho”. Segons el tècnic, “qualsevol equip té qualitat i et pot fer mal”. “A la Champions no et pots ni relaxar amb un 2-0 a favor”, va dir.