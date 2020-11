Pedri: "On puc aportar més perill és jugant de mitjapunta"

El duel d'aquest dimecres del Barça contra el Dinamo de Kíev corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions depèn que el conjunt ucraïnès tingui prou futbolistes disponibles per jugar, ja que ha viatjat a Barcelona amb només 19 jugadors (sis del filial) perquè té 13 baixes. Malgrat que això condiciona molt les opcions del Dinamo al partit, Pedri ha afirmat que l'encaren com "qualsevol altre". "Amb ganes de fer-ho bé i materialitzar les ocasions en gols", ha dit el migcampista.

Amb 17 anys, camí dels 18, Pedri està sent un dels pilars d'aquest equip. "M'ho prenc amb tranquil·litat i humilitat, com m'ha ensenyat la meva família. Al Barça aprenc dels millors i els veterans em diuen que toqui de peus a terra i que treballi", ha afirmat. El tinerfeny també ha destacat el fet de jugar amb Leo Messi: "Els joves aprenem d'ell, l'escoltem per aprendre. No sé què farà en un futur, no m'hi poso, però ara n'hem de gaudir".

Pedri ha explicat que està treballant aspectes físics, "per poder ajudar el lateral" quan juga en banda, mentre que ha explicat que el tema mental el té controlat perquè es pren les coses amb "tranquil·litat". Respecte a la seva posició, el futbolista ha explicat que "on més perill" pot generar és jugant a la posició de mitjapunta, però que treballa per jugar "on el míster digui i aprofitar els minuts". Per acabar, Pedri ha definit el seu debut amb gol a la Lliga de Campions en la primera jornada de la fase de grups com "un somni complert".