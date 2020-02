Puyol, tenir el control del futbol base i arribar a l'estiu: les peticions de Xavi al Barça per ser l'entrenador

El Barça va negociar amb Xavi durant aquest mercat d'hivern a Qatar perquè el de Terrassa fos el relleu d'Ernesto Valverde a la banqueta. Això sí, l'excapità del Barça, quan Òscar Grau, CEO del club, i Éric Abidal, el director esportiu, van anar-lo a veure, els va fer una sèrie de peticions per acceptar el càrrec, segons ha explicat aquest dijous a la nit el programa El larguero de la Cadena SER.

Així, el de Terrassa va demanar incorporar-se al juny per poder començar la temporada de zero i no a meitat de curs, com li van proposar, i a més demanava tenir el màxim control de l'àrea esportiva i controlar, també, el futbol base. Pel que fa a la gent que volia tenir al costat, va demanar diversos noms, entre els quals el de Carles Puyol, Jordi Cruyff, el seu germà Óscar Hernández i recuperar la figura de Joan Vilà. Finalment, Xavi també va reclamar canviar els serveis mèdics del club, començant per canviar l'actual cap del servei.

Quan Grau i Abidal van comentar a Bartomeu tot el que Xavi reclamava, segons la SER el president del Barça va decidir aturar les negociacions, sobretot perquè ell buscava un tècnic que es pogués incorporar immediatament per agafar el relleu d'Ernesto Valverde.

Acord amb l'empresa de Messi

D'altra banda, la SER també ha explicat aquest dijous a la nit que el club negocia un acord amb l'empresa que porta el marxandatge de Leo Messi, Lionel Messi Management, perquè a les botigues del club es puguin vendre els productes de la marca del futbolista argentí. L'acord que s'està negociant també inclouria la venda d'aquests productes a través de la botiga online.