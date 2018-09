Tres pinzellades del PSV

Un 4-2-3-1 de llibre que no voldrà obrir-se gaire

L’actitud protagonista que té a Holanda difícilment serà la que tindrà al Camp Nou, però el PSV vol la pilota i vol atacar. Ho fa des d’un 4-2-3-1 obvi, amb De Jong com a referència a dalt, i Pereiro coordinant els viatges cap a dins dels extrems (Lozano, Bergwijn o Malen). Aquest dimarts, però, hauria d'assumir un paper menys actiu. Més d'espera.

540x257 Posicionament defensiu del PSV: 4-2-3-1. De Jong pressiona als centrals i Pereiro s'alinea amb pivot rival Posicionament defensiu del PSV: 4-2-3-1. De Jong pressiona als centrals i Pereiro s'alinea amb pivot rival

540x306 De Jong condiciona l'inici i els tres mitgespuntes tapen passades interiors: s'ofereix sortida per fora De Jong condiciona l'inici i els tres mitgespuntes tapen passades interiors: s'ofereix sortida per fora

540x306 El PSV busca ofegar el rival en un costat i enfosqueix la zona allunyada a pilota El PSV busca ofegar el rival en un costat i enfosqueix la zona allunyada a pilota

Alternen pressions altes amb replegaments i de vegades –pel ritme a l'Eredivise– s’esquerden entre els pivots i els atacants.

540x286 Contra el Feyenord, el PSV impedia la sortida del porter amb pressió alta Contra el Feyenord, el PSV impedia la sortida del porter amb pressió alta

En bloc més baix, un possible forat serà el que es generi en la zona de Messi si les peces de dalt no completen el seu retorn defensiu.

540x306 Angeliño salta a pressions exteriors i la zona Messi queda descoberta Angeliño salta a pressions exteriors i la zona Messi queda descoberta

Més incisius per l’esquerra

La sortida de pilota del PSV és tranquil·la, amb Hendrix i Rosario demanant la majoria de pilotes al peu i al davant de la pressió.

540x306 Recolzaments segurs de Hendrix i Rosario Recolzaments segurs de Hendrix i Rosario

540x306 Línia defensiva plana i recolzaments dels pivots sense guanyar línies Línia defensiva plana i recolzaments dels pivots sense guanyar línies

Per la dreta tenen pitjors mecanismes de combinació, perquè ni Schwaab ni Rosario troben la manera d'acostar-se a Dumfries quan es deplega.

540x306 Schwaab arrisca amb una passada exterior amb massa distància Schwaab arrisca amb una passada exterior amb massa distància

540x306 Distància excessiva entre posseïdor i receptor exterior: passada de risc Distància excessiva entre posseïdor i receptor exterior: passada de risc

És per l’esquerra, amb les conduccions de Viergever i les pujades del gallec Angeliño, per on més percudeixen. De fet, sovint ho potencien amb una estructura asimètrica, amb Dumfries en posició baixa i Angeliño tirat endavant.

540x271 Dumfries es queda a alçada de centrals i la sortida l'accelera Viergever per esquerra Dumfries es queda a alçada de centrals i la sortida l'accelera Viergever per esquerra

540x306 Conducció de Viergever per filtrar passada dins. Angeliño en situació de màxima amplitud i profunditat Conducció de Viergever per filtrar passada dins. Angeliño en situació de màxima amplitud i profunditat

Quan l’acció arriba a banda en profunditat, tenen potencial per omplir l’àrea i bons peus per fer centrada.

540x243 Centrada d'Angeliño i opcions de remat Centrada d'Angeliño i opcions de remat

Un cap i un correcamins en transició ofensiva

A priori i per iniciativa d’un Barça en actitud de local, el que més potenciarà el PSV seran els contraatacs.

540x306 Intenció vertical en la transició Intenció vertical en la transició

540x306 Lozano surt en cavalcada en un contraatac Lozano surt en cavalcada en un contraatac

Van Bommel podria despenjar a consciència el Chucky Lozano, líquid en les transicions, per arrencar a córrer a cada recuperació.

540x306 Chucky Lozano, despenjat a l'espera del contraatac Chucky Lozano, despenjat a l'espera del contraatac

540x306 Arribada de Lozano en contraatac i acompanyament de la resta de peces d'atac Arribada de Lozano en contraatac i acompanyament de la resta de peces d'atac

El PSV bloquejarà el joc per dins blaugrana i buscarà passada llarga (i aquí, la connexió mexicana amb Erick Gutiérrez pot ser letal, d'inici o com a revulsiu amb el partit ja rodat).

540x306 Pereiro, figura d'enllaç en transició Pereiro, figura d'enllaç en transició

540x306 Erick Gutiérrez connecta la seva esquerra amb un desmarcatge en ruptura de Lozano Erick Gutiérrez connecta la seva esquerra amb un desmarcatge en ruptura de Lozano

També tindrà el recurs del cap de De Jong per despenjar pilotes i emprenyar els centrals.

540x306 Zoet saca directament sobre el cap de De Jong Zoet saca directament sobre el cap de De Jong