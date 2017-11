La presó preventiva de Rosell és "una perversió del sistema i un abús", segons el seu advocat

Sandro Rosell compleix aquest dijous sis mesos en presó preventiva a Soto del Real. L'expresident del Barça va ser detingut el 23 de maig acusat d'un delicte de blanqueig de capital.

Molins ha dit que "jurídicament" no hi ha raó per la que Rosell estigui a la presó. "Ha d'haver-hi algun motiu ocult que no estigui a les resolucions judicials", ha dit, i ha afegit que sospita de "pressions d'altres països", com ara els Estats Units. "Allà estan molt emprenyats perquè el Mundial de futbol del 2022 va anar a Qatar", ha recordat, i ha afegit: "No tenim cap notícia oficial de que la justícia nord-americana estigui investigant Rosell, però no hem d'oblidar d'aquesta causa va començar per una comissió rogatòria que sorgia dels Estats Units".

Rosell "ho té tot embargat", ha dit Molins, que ha afegit que la família de l'expresident blaugrana "viu de la caritat de la resta de la família". " S'han emportat tot el patrimoni, fins i tot els cotxes". "No es van preocupar de sumar, tot el que li han embargat suma tres cops el que es demana".

"Durant sis mesos, la jutge de l'Audiència Nacional no ha investigat res, no hi ha cap diligència", ha indicat Molins, que ha afegit que l'únic que s'ha fet és "denegar les nostres peticions de llibertat". Sobre Rosell, l'advocat ha dit que "sis mesos a la presó fan mal a qualsevol, per molt positiu que siguis".