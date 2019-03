Més d’una dècada d’hegemonia als vuitens de final

Malgrat que el resultat de l’anada al Groupama Stadium (0-0) fa que tot estigui obert per al duel d’aquest dimecres entre el Barça i l’Olympique de Lió (21 h, Movistar Liga de Campeones), els precedents situen els blaugranes com a clars favorits. Fa onze temporades seguides que el Barça supera els vuitens de final de la Lliga de Campions, més d’una dècada, i acumula 29 partits consecutius d’aquesta competició sense perdre al Camp Nou. Per potencial, el conjunt d’Ernesto Valverde també és superior a l’equip francès, però el fet que qualsevol empat amb gols sigui favorable al Lió, un equip amb més gust per atacar que per defensar, és un altre dels factors que animen a la prudència. En definitiva, el Barça ha de saltar a la gespa del Camp Nou a fer el que un equip com el Barça sempre ha de fer: sortir a guanyar.

“Si generem les mateixes ocasions que en l’anada, estic convençut que passarem. Respectem molt el rival, qualsevol dels resultats que va aconseguir a domicili a la fase de grups li valdria per passar. El 0-0 de l’anada és una marcador obert, però nosaltres sortirem decidits a guanyar”, va deixar anar ahir Ernesto Valverde en la roda de premsa prèvia al partit. El tècnic, que va admetre que el grup està “molt concentrat i amb una motivació especial” davant un partit definitiu com el d’aquesta nit, també va avisar dels perills de l’Olympique de Lió: “Ells tenen les seves armes, amb jugadors potents i ràpids, i voldran treure’n profit. És un equip que a la Lliga francesa està acostumat a portar el pes dels partits i saben el valor que tindria un gol a domicili”.

Qualsevol resultat que no sigui la victòria suposaria una sacsejada majúscula per a Ernesto Valverde quan es complirà tot just un mes des que el club i l’entrenador van anunciar que continuaran plegats, almenys, una temporada mes. Amb el precedent recent de la desfeta de Roma, la primera eliminatòria europea que va haver de resoldre Valverde a la banqueta blaugrana van ser els vuitens de final contra el Chelsea. Sense fer un gran partit, el Barça es va endur un profitós 1-1 de Stamford Bridge, que va rubricar amb una golejada per 3-1 al Camp Nou, en una de les poques nits destacades d’Ousmane Dembélé el curs passat, en què va estar maltractat per les lesions.

Dembélé entra en la convocatòria

El francès ha entrat en la llista de convocats, però la seva presència en l’onze inicial és més que dubtosa perquè va patir una petita lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra dissabte contra el Rayo Vallecano. Per decret, més que per mèrits, el principal substitut de Dembélé en l’onze podria ser Coutinho. El brasiler, que segueix immers en un estat de depressió futbolística, va rebre dissabte alguns xiulets al Camp Nou quan va ser substituït després d’una altra actuació plana i intranscendent. Valverde no va revelar ahir si ha parlat o no personalment amb el brasiler per fer-li pujar els ànims i es va limitar a dir que espera tots els seus futbolistes “amb plena confiança”.

Una altra opció en un onze sense Dembélé pot ser l’entrada de Malcom, un futbolista que amb el tècnic basc no està tenint gaires oportunitats però que, per perfil, és el recanvi més similar a l’extrem francès. Una altra fórmula, que a priori sembla més remota, seria Sergi Roberto a la davantera aplicant una fórmula que mutaria entre el 4-3-3 en atac i el 4-4-2 en defensa.

El canvi de lloc en el tauler de Sergi Roberto implicaria la titularitat o no de Semedo al lateral dret. La resta de la línia defensiva sembla clara: Piqué i Lenglet serien la parella de centrals, malgrat que Umtiti ja acumula dos partits i mig -ha disputat els duels sencers de Lliga contra el Sevilla i el Rayo Vallecano a la Lliga, i mitja part de la Supercopa de Catalunya contra el Girona- després de seguir un tractament conservador pels problemes al genoll esquerre.

El penediment d’Arthur

Al mig del camp, s’esperen els tres futbolistes que, a priori, conformen l’onze de gala del Barça: Rakitic, Busquets i Arthur. El brasiler va atendre ahir els mitjans i ho va aprofitar per disculpar-se per haver anat a celebrar l’aniversari de Neymar a París només 48 hores abans de disputar l’anada de les semifinals de Copa contra el Reial Madrid al Camp Nou; dos dies després, el club anunciava que el migcampista estaria entre tres i quatre setmanes de baixa per lesió. “Sé que em vaig equivocar. Em vaig disculpar davant del vestidor, del cos tècnic i del club. Sé que he de millorar en moltes coses, però estic absolutament centrat en el Barça”, va afirmar Arthur, en un exercici que l’honora: els errors hi són per corregir-los.

L’únic dubte al mig del camp podria ser l’entrada d’Arturo Vidal al lloc d’Arthur, tenint en compte el bon partit que va fer el xilè contra el Rayo Vallecano dissabte, en què va recuperar fins a 19 pilotes. Fins ara, però, quan el brasiler ha estat disponible per a les grans cites, Valverde l’ha escollit a ell. A la davantera, el debat resideix en l’acompanyant de Leo Messi i Luis Suárez.