Els promotors de la moció de censura contra Bartomeu recullen 7.500 signatures durant la primera setmana

Aquest dimarts fa una setmana que van començar a córrer els 14 dies hàbils que tenen els promotors de la moció de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu per recollir 16.500 butlletes signades. Representa el 15% del cens electoral del Barça, el que cal, segons els estatuts del club, per fer prosperar el procés.

Així, segons els grups impulsors de la moció, durant la primera setmana han recollit 7.500 butlletes signades, cosa que representa el 45% de les que necessiten. Els dos portaveus, Ricard Faura i Marc Duch, oferiran a les 10.30 h una roda de premsa telemàtica per valorar les dades.

"Freguem la meitat de l'objectiu, rematem la feina", han indicat els grups responsables d'engegar el procés (Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, Seguiment FCB, La Resistència de Palau, #Noiestwitterbarça i El Senyor Ramon, amb el suport dels precandidats Víctor Font, Jordi Farré i Lluís Fernández Alà). Així doncs, després d' obrir un centenar de punts de recollida de signatures arreu del territori durant aquests primers dies, els grups que hi ha al capdavant del procés són optimistes i esperen recollir les que queden en aquesta última setmana. I és que recollir 16.500 signatures de socis de manera presencial és complex d'aconseguir pel fet que, a diferència d'anteriors intents, aquest cop la pandèmia fa que no hi hagi cap partit al Camp Nou on es concentrin molts socis.

Si les aconsegueixen, podran organitzar una moció de censura en què caldria que dues terceres parts dels vots dels socis fossin favorables a un canvi de junta per posar punt final a la presidència de Bartomeu. En la història del club, cap de les mocions de censura ha aconseguit fer fora el president, tot i que en dos casos els promotors sí que van obtenir les signatures necessàries per fer la votació: el 1998 contra Josep Lluís Núñez i el 2008 contra Joan Laporta.