Iniesta: "Sempre que hem guanyat al Bernabéu, és perquè hem estat fidels al nostre estil"

Més enllà de la victòria al Bernabéu, Andrés Iniesta ha destacat la manera com el Barça ha aconseguit els tres punts contra el màxim rival. "Les vegades que hem guanyat al Bernabéu és perquè hem estat molt fidels al nostre estil. I penso que avui, en gran manera, també ha estat així".

El manxec ha destacat que l'equip arriba al desembre amb una situació idíl·lica que "tothom hauria firmat" després de la Supercopa d'Espanya, quan el Madrid es va imposar clarament per un global de 5-1. Les coses han canviat. "Allò era el principi. Hem millorat i hem crescut com a equip. El repte és ara mantenir-ho".

En qualsevol cas, el capità no dona per descartats els blancs per lluitar per la Lliga i considera que seria "irrespectuós" pensar que els 14 punts reflecteixen la diferència que hi ha entre blaugranes i madridistes. "Ni descartava abans el Madrid ni el descarto ara. Falta moltíssim. L'esport ja ens ho ha ensenyat, això". Ara bé, reconeix que els tres punts més la derrota de l'Atlètic de Madrid contra l'Espanyol suposen "un pas més" en la competició.

En una línia semblant s'ha expressat Sergi Roberto, que ha destacat la progressió de l'equip. "A la Supercopa teníem entrenador nou i jugadors nous. Necessitàvem temps". Al Bernabéu, considera que la clau ha estat saber corregir coses al descans. "A la segona part hem trobat la tranquil·litat que ens feia falta. Ara la diferència de punts és àmplia, però no ens podem relaxar".

Per part del Madrid, el central Varane ha lamentat que el seu equip no hagi sabut "aprofitar les ocasions a la primera part". De totes maneres, el francès considera que "aquesta derrota no taca l'any 2017 que hem fet, que ha estat molt bo".