Els responsables de la moció de censura, optimistes

Els impulsors de la moció de censura contra la junta directiva del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, tenen previst oferir avui les primeres dades després d’una setmana de recollida de signatures. Els responsables van explicar a l’ARA que eren optimistes, perquè les declaracions de Lionel Messi, en què es mostrava crític amb Bartomeu, havien donat un nou impuls a una campanya de recollida de signatures força complicada logísticament per la falta de partits a l’estadi, el coronavirus i que molta gent estava de vacances. Malgrat tot, confien que podran recollir les 16.520 firmes necessàries abans del 17 de setembre, el 15% del cens electoral dels socis del Barça. Si les aconsegueixen, podran organitzar una moció de censura en què caldria que dues terceres parts dels vots fossin favorables a un canvi de junta per posar punt final a la presidència de Bartomeu. En la història del club, cap de les mocions de censura ha aconseguit fer fora el president, tot i que dues sí que van obtenir les signatures necessàries per fer la votació, el 1998 contra Josep Lluís Núñez i el 2008 contra Joan Laporta. “Llavors calia tenir el 5% de les signatures. Fa uns anys es va canviar al 15%, cosa que ho complica més”, explica Ricard Faura, un dels portaveus.

Ahir dilluns els voluntaris que treballaven en la moció van aplegar les signatures recollides als més de cent punts oberts a tot Catalunya, així com altres signatures que han arribat per correu o per altres vies. “Les sensacions són positives gràcies a la quantitat de socis que s’han dirigit a nosaltres per poder participar-hi activament com a voluntaris o directament per signar la moció de censura”, admet Faura.

La moció de censura és impulsada pels grups d’aficionats Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, Seguiment FCB, La Resistència de Palau, #Noiestwitterbarça i El Senyor Ramon. A més, tenen el suport dels precandidats Víctor Font, Jordi Farré i Lluís Fernández Alà. Joan Laporta, per la seva banda, la va signar dissabte.