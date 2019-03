Manchester United - Barça, als quarts de final de la Champions

El Barça jugarà els quarts de final de la Champions contra el Manchester United, amb el partit d'anada a Old Trafford. La sort ha volgut que els blaugranes evitessin els dos rivals més perillosos, a priori, com són el City i el Juventus, tot i que s'acabarà enfrontant a un equip que va remuntar contra pronòstic al camp del PSG per aconseguir el bitllet cap als quarts de final.

Com és tradicional, el sorteig s'ha fet a Nyon, a la seu de la UEFA. Els dos equips més assequibles, sobre el paper, com l'Ajax i el Porto, jugaran contra la Juve i el Liverpool. Mentre que a quarts hi haurà una eliminatòria anglesa entre el Tottenham i el City.

Quarts de final:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Manchester United - Barça

Contràriament al que passa tant a la fase de grups o als vuitens de final, no hi havia condicionant pel que fa a l'aparellament dels equips. Això sí, els dos equips de Manchester no podien jugar a casa la mateixa setmana "per raons de seguretat", argumentava la UEFA. D'aquesta manera, si el sorteig determinava que United i City juguen l'anada a casa (o la tornada), s'invertia l'ordre de l'eliminatòria del United, perquè és l'equip que va quedar en pitjor posició a la Premier, la temporada passada.

És precisament el que ha passat al sorteig, on inicialment el Barça jugava l'anada al Camp Nou i la tornada a Manchester. Però, per aquest condicionant, s'ha invertit l'ordre i l'eliminatòria es resoldrà a Barcelona.

A diferència del que passava els últims anys, també es sortegen les semifinals. Inicialment, el sorteig de semis estava previst per al 19 d'abril, però la UEFA ha decidit que el camí cap a la final del Wanda Metropolitano quedi definit aquest mateix divendres. Així, els equips jugaran els quarts coneixent quins serien els rivals en el cas de passar ronda.

Semifinals:

Vencedor Barça-United / Liverpool-Porto

Vencedor Tottenham-City / Ajax-Juventus

Els quarts de final es disputaran d'aquí quatre setmanes, després de l'aturada de seleccions i d'una setmana on hi ha partit de Lliga en dimecres. L'anada serà els dies 9 i 10 d'abril, i la tornada els dies 16 i 17 del mateix mes.

Les semis seran el 30 d'abril i l'1 de maig, per a l'anada; i els dies 7 i 8 de maig, per a la tornada. La competició acaba a Madrid el dissabte 1 de juny.