El València, rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei

El València serà el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. Després de superar el Múrcia, el Celta i l'Espanyol, el conjunt valencià serà l'últim escull que hauran de superar els d'Ernesto Valverde per arribar a la final de la competició. El conjunt xe, per la seva banda, disputarà les semifinals després de guanyar les eliminatòries contra l'Alabès, el Las Palmas i el Saragossa.

El sorteig s'ha celebrat aquest divendres al migdia a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. Els partits es disputaran entre 31 de gener i el 7 febrer, mentre que la final està prevista per a l'abril. El Barça ha sortit el primer i, per tant, disputarà l'anada al Camp Nou i la tornada, a Mestalla.

L'altra semifinal la disputaran el Leganés i el Sevilla, amb l'anada a Butarque i la tornada al Sánchez Pizjuán.

"Per a nosaltres és un torneig i un campionat al que sempre parem molta atenció. Ara podem donar un pas endavant i classificar-nos per a una altra final", ha dit Andrés Iniesta, capità del Barça, que ha assegurat que "respecten" tots els rivals. "El més important per a nosaltres és mantenir un bon nivell i arribar a la final", ha afegit. "Serà una eliminatòria dura, difícil, davant d'un equip que sempre complica les coses i que està en un bon estat de forma. Esperem fer dos partits molt complets per poder ser a la final", ha apuntat Iniesta, que ha explicat que en una eliminatòria "qualsevol detall pot marcar diferències".