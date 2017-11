Valverde, satisfet amb els joves: "Entren a l'equip i amb prou feines es nota"

La nota més destacada del Barça-Múrcia de Copa ha sigut la presència de quatre jugadors del filial a l'equip; futbolistes que, segons l'entrenador, Ernesto Valverde, han superat l'examen amb bona nota.

"Estic content pels joves que han debutat avui", ha dit l'entrenador del Barça, que ha destacat per sobre de tot que són jugadors "amb projecció" que "entren en joc i amb prou feines es percep la diferència". En línies generals, Valverde ha assegurat que marxava content, sobretot "per com" s'ha aconseguit la classificació. "Tinc bones sensacions, igual que a l'anada. L'equip ha mostrat molta actitud, ha sigut responsable. Hem tingut ritme des del principi, hem sigut protagonistes i no hem deixat que el Múrcia entrés en joc".

Dels noms propis, ha valorat el joc d'un dels debutants, el pivot Oriol Busquets. "És un migcentre d'estil Barça, que es relaciona molt bé amb el joc. Ha de millorar en el joc d'esquena, però va molt bé en les passades interiors. És fort, ens pot ajudar en l'estratègia i el joc aeri".

Un altre dels noms destacats ha sigut el de Gerard Deulofeu, amb pocs minuts al primer equip i que passava 'un examen' en el partit de Copa. "Ho ha intentat des del primer moment. Al final, estava una mica ansiós perquè volia fer gol o una jugada. I si t'hi capfiques, és complicat. En el futbol és millor quan tot va fluint", ha dit el tècnic, un punt crític amb l'extrem.

Pensant en els vuitens de final, Valverde ha assegurat que no tenia cap preferència. "És que si dic qui no vull, em toca segur", comentava fent broma. El tècnic també s'ha referit a la sorpresa de la jornada, l'eliminació de la Reial Societat a mans del Lleida Esportiu. "Esclar que m'agradaria un Barça-Lleida a vuitens. Si ha eliminat la Reial Societat és per alguna cosa. Ha passat per mèrits propis".