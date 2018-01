Valverde: "El penal ha reactivat el públic"

Ernesto Valverde considera que el penal fallat per Leo Messi ha estat clau en la derrota del Barça al camp de l'Espanyol. Sense culpar el davanter argentí, i posant bona nota al joc col·lectiu de l'equip, destaca que aquesta acció ha "reactivat el públic" i ha donat un plus de moral a un equip que, fins aleshores, no havia arribat amb perill a la porteria de Cillessen. "Ells han encertat en aquella jugada i no hi ha gaire més a dir. El futbol és qüestió de marcar".

"Hem patit més en situacions d'estratègia que de jugada. A vegades tens la sensació que pateixes més per l'ambient que per les jugades en sí. El nostre porter gairebé no ha hagut d'intervenir", ha valorat el Txingurri.

"Ells han optat per esperar-nos i tancar els espais interiors. Ens costava però teníem el partit controlat. Les situacions de gol no les hem encertat i l'aturada del penal ha reactivat molt el públic. El partit ha tingut un punt de tensió al final. Ens han marcat el gol en aquella jugada, com també haguéssim pogut marcar-lo nosaltres", afegia el tècnic del Barça.

A Valverde l'hi ha agradat l'equip i l'actitud

Per a Valverde, que ha insistit que l'hi ha "agradat" el joc de l'equip i en destaca l'"actitud", s'ha queixat que el camp estava "difícil per combinar". Ara, però, toca donar-l'hi la volta al Camp Nou en una eliminatòria on el favorit passa a ser l'equip blanc-i-blau. "El favorit en una eliminatòria és el que va guanyant. Però això és igual. La nostra obligació és remuntar a la tornada, i ho intentarem".

El Txingurri és conscient que "és un mal resultat per no marcar", i espera comptar amb el suport del públic blaugrana a la tornada. "El públic de cada equip, de cada club, intenta ajudar sempre. Ho hem vist aquí i ha estat un factor important. I esperem que la setmana vinent sigui igual. Esperem que vingui, que ens ajudi a remuntar. Serà un partit bonic".