Valverde: "Prefereixo les plantilles curtes"

Tot i que Ernesto Valverde no ha donat pistes sobre l’arribada o la sortida de futbolistes del Barça, sí que s’ha referit al mercat de fitxatges explicant com li agradaria que quedés la plantilla el 31 de gener. Prefereix un vestidor amb menys futbolistes i que puguin tenir més protagonisme.

"Sempre m’han agradat les plantilles curtes, no les de vint-i-molts. Del contrari, has de començar a descartar-ne molts", deia el Txingurri en una conferència de premsa prèvia al Celta en què els noms de Mascherano i Arda Turan, dos dels que estan a la rampa de sortida, han estat protagonistes.

El tècnic extremeny no ha donat detalls sobre com estaven aquestes operacions, ni tampoc sobre Deulofeu, Rafinha, Aleix Vidal o André Gomes, jugadors que sonen per deixar el club aquest hivern. Però amb la seva resposta ha deixat clar que, si ja sap que algun jugador tindrà un paper residual, prefereix que abandoni la disciplina blaugrana.

"El model del Barça és sempre el mateix"

En aquest sentit, a Valverde li han preguntat si, amb les incorporacions milionàries de Dembélé i Coutinho, i la possible arribada de Yerry Mina, està canviant el model del conjunt blaugrana, potenciant l’arribada de jugadors a cop de talonari en detriment dels formats a la Masia. El Txingurri, però, considera que això no és ben bé així. "El model de Barça sempre és el mateix. Els millors jugadors del món estan sempre aquí. I el Barça ha anat a buscar-los. A vegades hi ha més o menys jugadors de la casa, però la idea és sempre la mateixa".

I, sobre aquestes incorporacions, ha parlat del darrer fixatge, el de Philippe Coutinho. "Esperem que aporti coses diferents. Fa gols, té xut, pot jugar per dins, repartir assistències... encaixa al nostre estil. Estem il·lusionats amb ell, és un gran fitxatge". En aquest mateix sentit, ha assegurat que, d’entrada, no significa cap problema el fet de tenir Dembélé i Coutinho a l’equip -ja que un dels dos hauria de quedar sistemàticament fora de l’onze- i que "ja es veurà amb el temps". De la mateixa manera, que «valorarà» si és necessari canviar el sistema per encabir-los a l’onze. "Es canviï o no, la idea serà la mateixa, dominar el partit".

La Copa no es llença

Ja sobre el partit de Copa, Valverde no ha volgut parlar de favoritismes contra el Celta i ha recordat que el conjunt gallec "ha marcat sempre fora de casa", aquesta temporada. "Al 50-50? No ho sé. Nosaltres vam marcar allà i l’eliminatòria està lleugerament, mínimament a favor nostre. El cas és que està per decidir".

El Txingurri ha assegurat que dona «molta importància» a la Copa. "Potser, pel fet d’haver guanyat les tres últimes edicions, algú pot pensar que té menys importància. Però no ho veig així. Jo, per exemple, encara no l’he guanyada com a entrenador. I quan comenci el partit tothom voldrà passar l’eliminatòria".

Valverde no ha donat pistes sobre l’onze inicial, però sí que ha reflexionat sobre què necessitarà el Barça. "Volem dominar el partit. Sabem que el Celta vol la pilota i que no cedeix ni un mil·límetre. L’eliminatòria serà o tot o res. Un equip es quedarà fora. Serà bonic de veure, perquè som dos equips en un bon moment".