Un rol d’especialista poc especialista

Quan tothom fa un pas enrere per defensar, el Barça fa un pas endavant. El manual blaugrana ha integrat aquesta lògica inversa en les seves acciones defensives i demana als seus centrals que, en lloc de recular, redueixin espai a l’atacant anant cap endavant. El Barça s’ha vist obligat a revisar aquesta fórmula per la pèrdua d’un domini que sovint fa inevitable que es replegui, però segueix sent vàlida per descriure el perfil de defensa que es busca als despatxos del Camp Nou. El patró és comú: cal que sigui ràpid, que domini l’art de l’anticipació i que gestioni bé la defensa amb metres a l’esquena.

Un dels últims a passar per aquest procés de desaprenentatge-aprenentatge d’una posició interpretada al revés va ser Javier Mascherano, transformat de pivot a central precisament per la seva capacitat d’interpretar situacions defensives obertes. La capacitat de correcció i la potència per posar cames en la cobertura són qualitats molt apreciades.

Sovint, però, al central del Barça se l’avalua per les accions ofensives. Per la seva habilitat iniciant els atacs i marcant el ritme de les jugades. Se li valora el criteri en sortida de pilota i l’agilitat en la presa de decisions, tant per conduir com per filtrar passades. Les pressions altes dels rivals fan encara més necessari aquest dinamisme ofensiu, tot i que també planteja la necessitat de rebaixar exigències amb pilota (perquè el central difícilment és accessible des de Ter Stegen) per fitxar un especialista més pur.

Jeison Murillo podria encaixar en aquest perfil més agressiu en el duel, més xocador. La falta d’academicisme del colombià sembla perillosa en accions d’un contra un si és l’últim defensa, però la seva contundència a l’àrea sona a solució per a Valverde per defensar millor les centrades o els remats llunyans, deures pendents d’enguany.