Les rotacions arriben a la Copa

Ernesto Valverde ja havia avisat que faria "canvis" a la Copa del Rei. No és que llenci la competició, ja que s'ha encarregat de defensar que és un títol que "tothom vol", sinó que decideix repartir esforços per no cremar els jugadors abans d'hora i tenir corda fins al final de la temporada.

A l'anada dels vuitens de final, que es disputen aquest dijous al camp del Llevant (21.30 h, TV3), el tècnic ha decidit deixar a Barcelona cinc dels titulars indiscutibles: Messi, Luis Suárez, Piqué, Rakitic i Jordi Alba no han entrat a la convocatòria.

En canvi, el Txingurri ha donat entrada a quatre futbolistes del Barça B: Miranda, Riqui Puig, Wagué i Chumi.

Tot i que l'entrenador no va donar detalls de l'onze, tot sembla indicar que Jeison Murillo, fitxat en aquest mercat d'hivern procedent del València -en condició de cedit- serà titular a l'eix de la defensa, fent parella amb Lenglet. Mentre que Miranda ocuparà el lateral esquerre. Al davant, jugarà Malcom, i també tenen números de ser a l'onze inicial Coutinho i Dembélé.