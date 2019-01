Les rotacions mostren el canvi de prioritats

En la seva segona temporada al Barça Ernesto Valverde està trencant alguns dels motllos que va mostrar en l’any del seu debut a la banqueta blaugrana. Si en el curs 2017-2018 va puntualitzar molt les rotacions i va comptar amb un bloc més reduït de jugadors tant per a la Lliga, la Copa i la Champions, aquest curs ha sorprès amb rotacions més radicals al torneig del KO. L’objectiu del tècnic és clar: dosificar els futbolistes considerats imprescindibles i més castigats pels minuts començant per Leo Messi per tal d’optimitzar el seu rendiment quan arribi el tram més decisiu de la temporada. El més sorprenent, però, va ser la seva execució de les rotacions en l’anada dels quarts de final contra el Sevilla, amb l’entrada a l’onze inicial de Kevin Prince Boateng, quan el ghanès només havia fet un entrenament al Barça.

A diferència de la prudència -alguns cops criticada per excessiva- que va mostrar en el seu primer any com a tècnic blaugrana, al Sánchez Pizjuán Valverde va sorprendre amb una davantera tan inèdita com, finalment, poc productiva. Mentre que a les altres línies de l’equip la rotació va ser menor i més compensada, a la línia d’atac l’aposta va ser radical: Carles Aleñá i Malcom van acompanyar Boateng en la seva estrena. Després de la derrota de Sevilla, el tècnic va explicar les seves decisions en la davantera. Sobre la inesperada titularitat de Boateng, Valverde va argumentar que l’entrada de l’ex del Sassuolo a l’onze inicial era necessària per descarregar de minuts Luis Suárez: “Hem de dosificar el Luis i també volíem donar una oportunitat a Boateng, assumint els riscos que això comportava però sabent que ha estat competint a Itàlia i fent-ho bé”. El descans i el fet que Ousmane Dembélé estigui lesionat també van ser els principals arguments que Valverde va esgrimir per explicar la presència de d’Aleñá en una posició tan avançada: “Sabem que no és el seu lloc natural, però volia donar descans a Coutinho, que portava uns partits seguits jugant”.

Messi, el canvi més determinant

Poc amant dels “experiments” a la Lliga de Campions -com el mateix Valverde va confessar en una roda de premsa prèvia a l’enfrontament contra el PSV a Eindhoven-, l’entrenador blaugrana ha trobat aquesta temporada en la Copa el seu principal banc de proves. Si bé és cert que al curs passat ja va apostar per nombroses rotacions en els duels d’anada dels vuitens i dels quarts d’aquesta competició, aquest any els principals canvis han pivotat en dos factors: més presència inicial dels jugadors del planter i més descans per a Messi.

Sense tenir en compte la rotació a la porteria, Valverde va introduir cinc canvis destacats respecte al seu onze de gal·la en l’anada dels vuitens de final de la Copa del curs passat contra el Celta: Semedo, Digne, André Gomes, Denis Suárez, Aleix Vidal i el jugador del B, Arnáiz. Vermaelen també va jugar d’inici, però no es pot comptar com una rotació ja que per aquelles dates de la temporada passada estava suplint en l’onze al lesionat Umtiti. Aquest curs, en l’anada dels vuitens contra el Llevant Valverde va introduir sis futbolistes en l’onze inicial que no parteixen amb l’etiqueta de titulars: Semedo, Murillo, Aleñá, Malcom i els jugadors del filial Miranda i Chumi, a banda d’Arturo Vidal i Coutinho, que actualment tampoc tenen la condició de titulars indiscutibles.

L’augment de rotacions aquesta temporada també s’ha apreciat comparat amb l’anada dels quarts de final contra l’Espanyol de la 2017-2018. El curs passat Valverde va introduir quatre canvis respecte al seu onze més habitual: Digne, Aleix Vidal, Denis Suárez i Aleñá. Messi va jugar els 90 minuts, com Sergio Busquets. En canvi, aquesta temporada contra el Sevilla l’argentí i el de Badia del Vallès no van ni viatjar amb l’equip i el tècnic basc va introduir quatre teòrics suplents d’inici: Semedo, Malcom, Aleñá i Boateng.

En resum, una tendència en els duels d’anada de la Copa que Valverde va ensenyar l’any passat i que enguany ha accentuat, amb més rotacions i més radicals. Els experiments de Valverde passen per la Copa, malgrat que el tècnic assegura que la vol guanyar: “Sé el que suposa aquest títol i per a mi no és secundari, però estem rotant més perquè volem mantenir la distància a la Lliga i pensem que tots els jugadors que hi ha a la plantilla ens han d’ajudar”. De la seva banda, Gerard Piqué va enviar un missatge després de la derrota a Sevilla que sembla resumir les prioritats del vestidor aquesta temporada: “Si remuntem, bé, si no, un altre any serà. Són massa partits i ara toca pensar en la Lliga”.

El Madrid es fia de la Copa

En canvi, a més de 600 quilòmetres de Barcelona, a Madrid, la Copa es veu aquest any com un bàlsam en una temporada que ha sigut convulsa des de l’inici. En el duel d’anada contra el Girona, Santiago Solari va apostar per un onze sense pràcticament rotacions per no tenir sorpreses en un Bernabéu necessitat d’alegries aquest curs.