La sequera de Suárez fora de casa continua

Els Spurs, un equip propici per a Luis Suárez durant la seva etapa anglesa -quatre dianes en set partits amb el Liverpool-, tampoc no van ser ahir a la nit el desllorigador que acabés amb la sequera golejadora de l’uruguaià en la Champions fora de casa. De fet, ahir feia gairebé tres anys (7 d’octubre del 2015) que va marcar per última vegada. A Roma (1-1), durant la fase de grups.

La nit semblava propícia perquè feia pràcticament cinc anys que Suárez va destruir les esperances del Tottenham de classificar-se per a la Champions League de la temporada 2014-15. En un partit de la Premier de mitjans de desembre del 2013, el 9 va marcar dos gols contra el llavors equip d’André Villas-Boas. A més, en va donar dos més. L’heroi de la nit dels red devils allunyava els Spurs dels primers llocs de la taula.

Ahir Suárez no va marcar directament però va contribuir a dos gols. El primer, el de Coutinho, quan tot just els fans del Tottenham acabaven d’omplir les grades de manera massiva i ràpida, en un tres i no res segons abans de la xiulada inicial, va ser possible, també, pel moviment de Suárez anant a l’esquerra de Lloris, que va arrossegar Sánchez i Davies, obrint un forat de deu metres al centre perquè el brasiler foradés la xarxa dels anglesos.

Suárez es va jugar les garrofes amb una parella de centrals que no van estalviar xarop de bastó quan ho van creure convenient. Al minut 15, Sánchez el va envestir, i el blaugrana va caure rodolant sobre la frontal. L’afició local ho va considerar teatre i va començar a xiular-lo, com també faria més tard amb Semedo o Lionel Messi.

L’estrella i referència en atac del Tottenham, Harry Kane, es va deixar veure amb la pilota als peus al minut 25, amb un xut des de mitjana distància molt més enverinat. Fins aleshores, Suárez pràcticament no havia tocat pilota, però. Tres minuts més tard, el blaugrana va assistir de pit Coutinho i aquest, amb una errada incomprensible i dos tocs barrocs i recargolats, va deixar la pilota per a la rematada de Rakitic.

Animat per la participació en el segon gol, la primera acció de cara a porta de Suárez va arribar en el minut 29 de la primera part, aprofitant una passada en profunditat de Semedo. Va córrer sobre el carril interior del 6 per acabar picant la pilota massa desviada a la dreta de Lloris. Deu minuts després, des del balcó de l’àrea, un altre intent, un xut que va rebotar en un defensa i va anar a fora de porteria.

No era la seva nit però s’oferia, lluitava contra la defensa i robava pilotes gràcies a la pressió que exercia. Com la que va permetre a Messi escapar-se des de la línia de tres quarts per fer el segon pal de la nit. La tercera rematada de Suárez, molt tova, va venir amb una passada de Messi. Desencertat, va fer un regal per a les mans de Lloris.

Suárez no va tenir sort de cara a barraca. Però amb una giragonsa del cos va deixar passar la pilota per a Leo Messi, que es va plantar davant de Lloris per completar, amb el segon gol, una de les seves grans actuacions europees i per tancar un partit que s’havia posat cantellut, amb el Tottenham cobrant vida després de mort. Suárez es va buidar. No va marcar, no va trencar la ratxa que el manté sec lluny del Camp Nou des de Roma, però va contribuir de valent a una victòria molt treballada.