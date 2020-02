Setién, Fabián i el Barça: el triangle del milió d'euros

Per un milió d'euros s'hauria pogut evitar l'enfrontament d'aquest dimarts. Fa un parell de temporades el Barça va voler fitxar Fabián Ruiz per al seu filial però Quique Setién s'hi va oposar i el va retenir a Sevilla. La idea de joc que el tècnic càntabre s'imaginava per al seu Betis necessitava de l'esquerra i la gambada del jove migcampista de Los Palacios. Setién el volia a ell, i a ningú més, rebent entre línies, activant-se per aclarir les sortides de pilota i cavalcant per generar ocasions de gol. Era un dels dos intocables d'aquell Eurobetis del curs 2017/18, juntament amb Mandi. Altres futbolistes com Joaquín, Guardado o Barragán, i el porter Adán, també eren part de l'esquema base però els peus i el cervell de Fabián eren bàsics. Irreemplaçables. Valien molt més que el milió d'euros al qual el Betis, animat per Setién, havia dit que no.

Ironies de la vida, ara l'entrenador els pagaria de la seva butxaca per poder-lo alinear de blaugrana i no de blau cel. "Li tinc molta estima. Ha tingut un creixement espectacular i me n'alegro molt per ell. M'agrada que estigui fent gols, és molt humil i una gran persona. Però espero que demà no posi totes les seves virtuts en joc i puguem aturar-lo", deia dilluns a la prèvia el mateix Setién.

Fabián és a Nàpols tan intocable com en aquell Betis del 2017. En només una temporada i mitja, el trequartista ja ha seduït tota la ciutat i té Gattuso tant a la butxaca com hi tenia Setién a Sevilla. És un dels futbolistes que més minuts ha jugat amb el club italià aquest curs i només té 23 anys. En un equip amb organitzadors de bon peu com Demme o Lobotka, i amb atacants fins com Mertens o Insigne, són significatius els galons de l'internacional espanyol quan tot just està vivint la segona campanya a la Serie A.

Interès del Madrid

Els seus últims gols, a la Copa Itàlia davant l'Inter i en l'últim triomf en Lliga davant del Brescia, han tornat a posar-lo a l'aparador i el club napolità ja va assumint que no el podrà retenir gaire més temps. L'entitat s'ha passat tot el mercat d'hivern intentant convèncer-lo per renovar i apujar la clàusula de rescissió, però ni l'agent ni el futbolista volen posar una barrera econòmica que superi els 100 milions d'euros actuals. El Madrid és un dels clubs que més interès ha mostrat per fitxar-lo però ningú treu el Barça de la subhasta, i més ara que Setién dirigeix el club culer.

I és que tot i que no va ser Setién qui va tenir l'honor de fer-lo debutar amb el primer equip –va ser decisió de Juan Merino el 2015–, sí que s'ha d'atribuir al càntabre l'encert de ser qui li donés continuïtat. Abans, Fabián havia estat alternant convocatòries i participacions aïllades amb els grans amb minuts amb el filial a Segona B. Al 2016 fins i tot va marxar a l'Elx per jugar-hi cedit. Quan va agafar les regnes del club Setién, l'estiu del 2017, va tenir clar que se'l volia quedar de totes totes. El va catapultar en un sol any. El mateix Fabián ho reconeixia quan s'acomiadava dels seus companys un estiu més tard. "Li agraeixo la confiança que em va donar des del primer dia de pretemporada. Es va mostrar proper a mi i em va donar l'última empenta que necessita un jugador del planter. A més, gràcies al futbol que vol jugar amb els seus equips he pogut aprendre i treure el millor de mi". Aquest dimarts a San Paolo, l'oferta d'un milió d'euros tornarà a agafar valor. Sigui en la direcció que sigui.