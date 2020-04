El soci de Mike Tyson en un negoci de cànnabis vol posar nom al Camp Nou

Segons ha publicat el Daily Mail, el Barça ja té una oferta per posar cognom comercial al Camp Nou. Es tracta d'Alki David, el soci comercial de l'exboxejador Mike Tyson en el seu negoci de cànnabis. "És una oportunitat sobre la qual soc optimista. És un moment històric en el món de l'esport per les circumstàncies, i això encaixa bé amb els meus plans actuals", ha assegurat aquest milionari, que té una fortuna d'uns 3.000 milions d'euros. El cognom que proposa és el de Swissx, marca a través de la qual comercialitza la venda de cànnabis. "És la meva opció preferida", ha reconegut.

Cognom comercial per ajudar en la lluita contra el coronavirus

El Camp Nou tindrà un cognom comercial per primer cop la temporada 2020-21. La junta directiva del club ha decidit cedir els title rights del Camp Nou a la Fundació Barça, durant una sola temporada, per lluitar contra el coronavirus. L'àrea comercial del club ja busca quina empresa voldria ser la protagonista del primer acord d'aquesta mena en la història del club, perquè fins ara els estadis del Barça mai havien tingut un nom comercial. La idea del Barça era poder finançar una part del projecte de l'Espai Barça, el futur estadi del club, amb un cognom, però com que les obres s'han endarrerit aquesta possibilitat continua sent una opció de futur.

Abans, doncs, la idea és que el Camp Nou tingui un cognom la temporada 2020-21, però els beneficis econòmics es destinarien a ajudar la Fundació del Barça i no pas a millorar l'economia del club. Segons el comunicat, la idea és "aconseguir uns ingressos que invertirà en projectes d'investigació i destinats a lluitar contra els efectes del covid-19 que es duen a terme a Catalunya i a la resta del món".