El 61,5% dels socis del Barça creuen que l'equip acabarà aixecant la Champions

El Barça ha presentat aquest dilluns els últims resultats de l''Observatori blaugrana'. El portaveu del club, Josep Vives, ha destacat que els socis han posat, de mitjana, un 7,5 a la satisfacció general del club. "Tornem a tenir una nota molt alta però no ens hi conformem, som molt exigents. Aquesta nota és un vot de confiança a la manera de gestionar el club, a una manera de fer i a una manera de ser", ha dit: "A poc a poc som capaços de fer entendre a tothom que aquest club és referència pels seus resultats esportius, perquè és obvi que genera un estat d'ànim quan guanya, però també que hi ha altres elements i projectes que afecten el grau de satisfacció dels nostres seguidors".

Pel que fa a la satisfacció de la marxa esportiva, els socis puntuen el club amb un 8. Els seguidors s'hi acosten amb un 7,9. "La nota ens sembla que és esplèndida, vol dir que la gent està contenta amb la marxa dels equips del club", ha afegit el portaveu.

L'Espai Barça, inquietud dels socis

Vives també ha recordat que l'Espai Barça és una qüestió que preocupa els socis, seguida de l'economia i de la gestió del futbol base. Per als socis, de fet, com a actuacions prioritàries hi ha en primer lloc la remodelació de l'estadi, seguit de la política del planter, la plantilla, l'economia i l'atenció al soci. "És normal que l'economia preocupi. Gestionem un gran pressupost, és normal que els nostres propietaris demostrin la seva preocupació, la seva inquietud", afirma. "De moment no s'han fet obres grans. Tothom té ganes de veure l'estadi remodelat. Començarem aquest estiu a fer obres? Sí. Haurem de conviure amb les obres tant com durin. Les accelerarem a l'estiu, quan no s'hi juga", ha dit Vives.

Segons l'Observatori Blaugrana, la il·lusió dels socis per l'Espai Barça es manté molt viva

Pel que fa a les expectatives de cara a la temporada 2018/19, tant els socis com els seguidors "són optimistes en general". "Més de la meitat dels socis creuen que el club anirà millor que l'any passat", ha dit: "L'inici d'aquesta temporada ha convidat els socis i seguidors a ser més optimistes". Pel que fa al futbol, el 97,7% dels socis creuen que l'equip guanyarà la Lliga, mentre que el 61,5% creuen que aixecarà la Champions i el 58,2% la Copa del Rei (l'enquesta es va fer tot just després de perdre l'anada al camp del Sevilla). "Tenim motius per a l'optimisme però hem de ser realistes. En dues setmanes tot pot canviar. És normal que els socis pensin que tenim ben encarrilada la Lliga, però això no són matemàtiques. Hem de pensar que no s'ha acabat i tenim molta feina a fer encara". Sobre l'opinió dels socis respecte a la Champions, Vives ha dit que era una dada "optimista i realista, perquè la Champions és una competició molt complicada".

Els culers consultats es mostren optimistes pel que fa al desenllaç d’aquesta temporada

l'Observatori Blaugrana, en directe

Les dades de l'observatori també demostren que els socis mostren una gran expectativa pel que fa al futbol femení, l'handbol i el bàsquet aquesta temporada. L'enquesta demostra, a més, que els socis no segueixen gaire les seccions. "És un repte. No ens ho hem d'agafar com una dada negativa, sinó com un repte. La nostra massa social està vinculada al futbol, però essencialment som un club poliesportiu. La gent que va al Palau xala molt, val la pena, és un dels actius més importants que donen sentit al nostre club".

Sobre la valoració de la imatge del club, segons ha indicat el portaveu, no ha parat d'augmentar. "El 87,7% dels socis creuen que la imatge del club és bona o molt bona. La imatge s'acaba traduint en un sentiment, en una passió pel club", ha comentat. "Els nostres socis consideren que el club ha crescut i valoren molt positivament la projecció que té".

Pel que fa a la lluita contra el frau, Vives ha apuntat que els socis donen suport a les mesures de la junta per posar-hi fi. I ha dit que, quan als socis se'ls pregunta per quin és el seu segon equip, un 43,6% diuen que és el Girona i el 2,7%, l'Espanyol.

La nova Supercopa d'Espanya i el VAR

Preguntat sobre la Supercopa d'Espanya i el nou format que vol impulsar la Federació Espanyola de Futbol, Vives ha dit que "és bo que, puntualment, les competicions es puguin traslladar a l'estranger". "Aquest producte que en diem futbol professional l'hem d'exportar, perquè d'altres països ja fa temps que ho fan. Pel que fa al nou model de Supercopa d'Espanya, encara ho hem d'estudiar i ho hem de valorar bé".

Preguntat pel VAR i per l'acció polèmica del partit entre el Llevant i el Madrid d'aquest diumenge, Vives ha respost: "Som impulsors del VAR. Creiem que és una eina bona per ajudar els àrbitres a reduir el marge d'error, que no a eliminar-lo. Tot i que existeixi el VAR, hi continuarà havent errors i polèmica. No podem estar sospitant sempre. A vegades els àrbitres s'equivoquen. Això ens ha de preocupar ben poc; el que ens ha de preocupar és ser exigents, oferir espectacle i guanyar. La resta de coses són sovint excuses, però nosaltres no hem de basar-ho tot en excuses".

El portaveu també ha parlat del judici a Sandro Rosell: "Hem viscut fins ara el judici amb inquietud i pena. A partir d'ara veurem com avança. El seguirem amb molta atenció i probablement, en alguna jornada, membres de la junta el seguiran 'in situ'", ha avançat. "Estem parlant de la presó preventiva, que és evident que no se sosté en un estat de dret homologable. Ja sigui Rosell o els presos polítics. No ho preguntem a l'observatori perquè en el cas de Sandro Rosell es tracta d'una activitat privada, per això no ho preguntem ", ha conclòs.

El Barça va posar en marxa l''Observatori blaugrana' el maig del 2015 per donar dimensió pública a les habituals enquestes que fins aleshores havien sigut de caràcter intern. Aquest cop s'ha fet amb una enquesta telefònica a 1.000 socis i 1.000 seguidors al final del mes de gener.