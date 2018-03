La temporada es decideix en un abril “terrible”

Després de l’aturada de seleccions del març arriba el tram final i decisiu de la temporada. El Barça aspira als tres grans títols i és en aquest mes d’abril, que l’entrenador va definir com a “terrible”, que se’ls juga. De fet, el mes que comença simbòlicament aquest dissabte amb el partit contra el Sevilla i que s’acaba el 6 de maig en el clàssic contra el Reial Madrid, els blaugranes poden sentenciar la Lliga, sabran si són campions de Copa i si han arribat a la final de la Champions. La temporada es resumeix en onze partits, un cada tres dies. Com deia el mateix Ernesto Valverde, “ha començat el compte enrere”.

El partit a Sevilla (20.45 h, Movistar Partidazo) és el primer d’aquesta llista, i també el que tindrà més asteriscos, pel famós virus FIFA i per la proximitat dels quarts de final de la Champions. El Barça hi arriba amb la baixa gairebé confirmada de Sergio Busquets, que no s’ha recuperat a temps de la lesió al peu que el va deixar fora de la convocatòria d’Espanya, a més de la de Lucas Digne, que es va lesionar amb França i estarà tres setmanes fora dels terrenys de joc. Però, a més, té els dubtes de Leo Messi, Marc-André ter Stegen i Gerard Piqué, que van tornar de les seleccions amb molèsties. De fet, en el cas del davanter argentí, no va jugar cap dels dos partits. El porter alemany, per la seva banda, es va perdre el segon dels partits de la seva selecció. I Gerard Piqué va ser substituït a la segona part del partit contra l’Argentina.

En cinc setmanes el Barça pot assegurar la Lliga, guanyar la Copa i arribar a la final de la Champions

Valverde es va encarregar de calmar l’ànim i treure ferro a aquests contratemps, però ara haurà de decidir a Sevilla si fer rotacions i reservar aquests futbolistes tocats o bé sortir amb tots els efectius al Sánchez Pizjuán. Ara mateix, el tècnic sembla més inclinat a ser conservador, perquè té un bon coixí de punts a la Lliga i perquè els andalusos també tindran el cap a la Champions, perquè dimarts -un dia abans que els blaugranes- juguen l’anada de quarts de final contra el Bayern Munic.

Pendent de la infermeria

El Txingurri arrufa el nas quan pensa en les lesions, perquè treballava amb la previsió de fer moltes rotacions durant aquest mes, sobretot en els compromisos menys exigents, contra el Leganés i el Deportivo, per donar descans als jugadors més carregats de minuts i evitar possibles lesions. “Els necessitem a tots”, deia un entrenador que recupera aquesta setmana dos futbolistes de la segona unitat, Nélson Semedo i Denis Suárez, a més de Vermaelen, baixa en l’últim partit de Lliga a causa d’una contusió.

El coixí de punts, onze respecte del segon a falta de nou jornades, és el que pot permetre que el Barça sigui matemàticament campió d’aquí unes setmanes, coincidint precisament amb el clàssic. Dependrà de si l’equip manté la diferència o si l’amplia -en aquest interval, l’Atlètic de Madrid ha de jugar al Bernabéu però té un partit més que el Barça, perquè els blaugranes ajornen el duel contra el Vila-real perquè coincideix amb el cap de setmana de Copa-. Si es manté la diferència, el Barça es podria proclamar campió en el clàssic contra el Reial Madrid, on en tindria prou amb un empat per celebrar el títol. En canvi, si la diferència s’arribés a ampliar, aleshores es podria assegurar la Lliga la jornada anterior, al camp del Deportivo. En el supòsit que el coixí de punts es reduís, els blaugranes continuarien sent màxims candidats al títol però haurien d’esperar fins després del clàssic, quan encara els quedarien tres partits de Lliga per sentenciar-la.

El calendari més exigent

Si Valverde definia l’abril com a “terrible” no era només per l’acumulació de partits ni perquè podia assegurar-se algun títol. L’entrenador es referia, sobretot, a la dificultat del calendari del Barça, que només té com a punt favorable que els blaugranes jugaran a casa dos dels partits més compromesos de Lliga, contra el València (el dissabte 14 d’abril) i el clàssic contra el Reial Madrid (el diumenge 6 de maig). L’altre partit a casa serà més assequible -a priori-, contra el Leganés (el dissabte 7 d’abril). A fora visitarà el camp del Celta (el dimarts 17), just abans de la final de Copa, i el del Dépor (el diumenge 29).

Dels tres títols en joc, la Lliga sembla encarrilada a Can Barça i la Copa es resoldrà a partit únic contra el Sevilla. Falta la tercera competició, en què els blaugranes tindran més feina: la Champions. Però el sorteig de quarts de final va ser benèvol i als culers els va tocar un rival relativament assequible, el Roma. Això sí, amb la tornada a la capital italiana. En tot cas, les apostes són favorables als blaugranes, que si superen ronda tindran unes semifinals que començaran just després de la final de Copa i que, amb el partit a Riazor enmig, acabaran abans del clàssic al Camp Nou.

Al barcelonisme ja fa setmanes que es parla de triplet. En l’ambient hi ha la sensació que aquest any hi pot haver una molt bona collita de títols: l’equip no només és viu en totes les competicions, sinó que també té bons trumfos per guanyar-les. Ara per ara, al vestidor i al club prefereixen esquivar la paraula triplet, per no fer volar coloms abans d’hora. Les pròximes cinc setmanes es decidirà tot. Després del clàssic, doncs, el Barça sabrà si la temporada és notable, excel·lent o s’encamina cap a la matrícula d’honor.