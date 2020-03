El 9è triomf seguit exigeix una remuntada (83-80)

El Barça va necessitar remuntar un desavantatge de 17 punts per superar el Bayern Munic (83-80) i sumar el seu novè triomf consecutiu a l’Eurolliga. L’equip blaugrana va trigar a entrar en el partit, però un últim període farcit d’energia li va permetre completar la gesta. La victòria del conjunt català, unida a la derrota del Maccabi a Belgrad (92-76), permet que els homes entrenats per Svetislav Pesic obrin una escletxa de tres partits amb la quarta posició de la classificació.

Nikola Mirotic, que va sumar 28 punts, 10 faltes rebudes i 8 rebots, va tornar a ser el jugador del Barça més destacat en una nit en què durant massa minuts tan sols va tenir la complicitat de Cory Higgins. Durant massa minuts el conjunt local no va competir al seu nivell habitual. L’aparició de Pau Ribas, Pierre Oriola i Kyle Kuric va ser decisiva perquè el conjunt blaugrana recuperés una renda que semblava decisiva. El Bayern Munic no va saber gestionar una diferència de 17 punts a 13 minuts per al final (48-65) i va deixar escapar una victòria que tenia al sac.

El partit va arribar amb un marcador molt ajustat als últims minuts, quan el Barça va tornar a exhibir la seva fiabilitat de costum contra un rival al qual li van començar a tremolar les cames. La victòria va provocar l’esclat d’un Palau Blaugrana que trigarà a oblidar l’ensurt d’ahir a la nit.