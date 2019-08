Ultimàtum al Barça per Neymar

Segons ha explicat el periodista Gerard Romero (RAC1), el PSG ha transmès al Barça un ultimàtum si vol que Neymar vesteixi de blaugrana. El club català ha de presentar una proposta definitiva aquest divendres i té intenció d'incloure Ousmane Dembélé en la proposta. Si no hi ha acord, el futur del brasiler estarà més a prop del Bernabéu. Tal com va avançar 'L'Équipe', el Reial Madrid ofereix 100 milions i tres jugadors (Keylor Navas, Gareth Bale i James Rodríguez) en la seva oferta. La Juve, que també està interessada en el davanter, es manté a l'espera.

Fonts del Barça asseguren a l'ARA que l'ultimàtum prové de Neymar, que està nerviós per tancar la seva marxa del PSG, i no del club francès. Tal com reflecteixen les portades dels diaris 'Sport' i 'Marca', i segons ha pogut confirmar RAC1, el vestidor del primer equip del Barça està descontent amb l’oferta que el Barça va presentar fa uns dies per quedar-se amb Neymar, que consistia en demanar-ne la cessió. El Barça ha estat esperant un gest del futbolista, però Neymar considera que ja s’ha mullat prou.

El fitxatge de Neymar pel Barça seria molt senzill si la caixa forta del Camp Nou estigués ben plena. Però després de gastar-se 239 milions en les incorporacions de Griezmann, De Jong, Neto i Junior, no hi ha efectiu per afrontar la contractació. Per això el club busca fórmules imaginatives perquè Neymar torni a Barcelona sense que la tresoreria se’n ressenti. Davant la dificultat d’oferir jugadors com a moneda de canvi, els últims dies ha guanyat força la cessió amb compra al final de la temporada.