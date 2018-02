Valverde: “És un bon resultat i crec que l’hem merescut”

“És un bon resultat i crec que l’hem merescut”. És la valoració que Ernesto Valverde fa de l’empat a un davant del Chelsea a Stamford Bridge. De fet, ha donat valor al fet que fos partit fora de casa. “Hem vingut a un camp que és molt difícil i hem portat absolutament el pes del partit en tot moment”, ha dit, per reforçar el plantejament blaugrana.

Valverde considera que l’únic perill del Chelsea passava de “generar perill en qualsevol recuperació” i lamenta que el gol local hagi arribat quan el Barça estava “millor”, estava “bé”. “Ells es ficaven tan enrere que era difícil trobar espais, i amb l’1-0, s’hi han ficat més enrere”. Contra això, el Barça ha hagut de buscar mecanismes per desencallar la situació. “El Chelsea defensava amb cinc jugadors i no ens interessava acumular-nos contra ells. Si hi posem cinc nosaltres també, seríem deu allà i tindríem menys espais”.

El tècnic creu que la tornada al Camp Nou “serà un partit decisiu” i imagina que Antonio Conte “plantejarà un partit similar, tot i que estan més obligats a fer un gol”.

Preguntat per la tria de Paulinho i de la preferència per Aleix Vidal en el lloc de Dembélé com a revulsiu, ha sigut clar. “No és un partit per a experiments, em baso en les certeses que tinc”. I ha ampliat la resposta”. “Estem en un moment decisiu de la temporada, i Dembélé ha estat molt de temps lesionat, i per un partit d’aquestes característiques, els entrenadors aposten pel que coneixen, pel que més han vist. Aleix Vidal té un perfil diferent. Ja tindrà temps de demostrar coses, Dembélé”.