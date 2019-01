Valverde: "Nosaltres hem actuat correctament [amb Chumi] i hem guanyat on havíem de guanyar"

Ernesto Valverde estava feliç pel 3-0 que li permetrà al seu Barça ser a la següent ronda de la Copa del Rei. "Teníem un marcador advers i li hem donat la volta. La nostra idea és guanyar-ho tot, perquè és el que se'ns exigeix i el que intentem", ha dit pocs minuts després del partit.

Que l'equip hagi resolt fàcilment el duel davant del Llevant no ha sorprès el tècnic, malgrat les dificultats que es van veure al Ciutat de València. El partit era diferent. "Avui hem superat millor la línia de pressió del Llevant, que allà ens havia apretat molt, i a partir d'aquí hem pogut tenir arribades", ha comentat. En part, per la bona feina de l'equip sense pilota. El Llevant no ha tingut cap possiblitat. "Hem estat molt a sobre d'ells i no han tingut pràcticament cap opció de contraatac. En això ells són molt bons i molt ràpids", ha analitzat.

De la possible sanció pel 'cas Chumi', el tècnic ha estat rotund: "Nosaltres respectem les normes, ho hem fet bé. No hem tingut cap dubte sobre l'alineació, ni abans ni després, hem actuat correctament. Hem guanyat on havíem de guanyar i estarem en la següent ronda".

Preguntat per Dembélé, ha dit que el veu "bé" i que espera que sigui "decisiu". "Avui, si superàvem la pressió, podia tenir espais per córrer i amb espais, ell es mou molt bé", ha completat.

També se li ha tret el nom de Malcom. "És un jugador que té moltes condicions, només volem veure-li. Comptem amb ell". També ha respost això en relació a Aleñà, emplaçant-lo als pròxims partits per disposar de minuts.

Sobre el fet que Suárez hagi sortit l'última mitja hora, Valverde ha afegit que li interessa que els jugadors "es mantinguin actius". "No crec que hagi assumit cap risc. Volia que jugués i Coutinho venia de jugar 90 minuts", ha explicat.