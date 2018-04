Valverde: "Encara no hem guanyat la Lliga"

L'eliminació de la Champions encara es percep a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, i les seves seqüeles afecten el discurs d'Ernesto Valverde. El tècnic no vol cometre "el mateix error" que es va cometre contra el Roma, "quan des del sorteig ja es donava per fet que el Barça estaria a semifinals", i repeteix que la Lliga "encara no està guanyada". Evidentment, el marge és ampli, però l'entrenador insisteix que no vol "especular amb l'avantatge".

"Som en una setmana important i demà tenim una gran oportunitat. Sabent el que ens queda i sabent el que ens fa falta per ser campions, tenim l'estímul de sumar tres punts i mantenir l'avantatge. Després del partit ja només quedaran 15 punts". I el Barça en tindria un mínim d'11 sobre l'Atlètic si guanyés al Celta. Però s'ha de jugar i s'ha de guanyar, insistia Valverde, que s'espera un partit "complicat, contra un rival que pressionarà a dalt i que intentarà que el joc sigui incòmode per al Barça".

En aquest sentit, la confiança que va donar la victòria contra el València és clau. "El partit de l'altre dia era fonamental per un doble motiu: d'on veníem i el rival que era. Ara mateix, tres punts són moltíssim, t'acosten cada cop més al títol".

Guanyar la Lliga "és el primer objectiu", però paral·lelament hi ha "l'al·licient" de guanyar-la sense haver perdut cap partit. "Però és un mitjà per al primer objectiu. És un repte tan difícil tan difícil que no ho ha aconseguit mai ningú", ha subratllat.

Valverde tampoc vol parlar de celebracions –"Els entorns et porten cap amunt o cap avall, i abans que guanyis ja et donen el títol"– ni de reservar forces per a la final de Copa del Rei de dissabte, tot i que ha admès que "hi haurà canvis a l'equip". Qui segur que no estarà disponible és Ivan Rakitic, un futbolista que confia a recuperar per a la final.

Ha sigut un dels noms propis, a més d'Iniesta, Messi i Yerry Mina. Del manxec ha dit que intenta "reservar-lo" quan el partit va bé i que dissabte el va substituir perquè fos ovacionat. Continua sense pronunciar-se pel seu futur, perquè "és ell qui ha de dir què farà" i no vol avançar res. De Messi ha dit que està bé i que "falta molt per al Mundial, a l'Argentina poden estar tranquils". Ha tret importància al fet que no hagi estat convocat el central colombià, que continua en procés d'integració.

Entrenament sense Busquets

Després de la roda de premsa, Valverde ha dirigit el darrer entrenament abans de viatjar a Vigo. La novetat ha estat l'absència de Sergio Busquets, que no ha saltat a la gespa de la Ciutat Esportiva, per la qual cosa és baixa gairebé segura per al partit al camp del Celta. Busquets no ha entrat a la llista de convocats, com tampoc ho han fet Piqué, Iniesta i el lesionat Rakitic. En canvi, si entra Lucas Digne, que ha rebut l'alta mèdica, Yerry Mina i Aleix Vidal.