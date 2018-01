Valverde: "Quan Coutinho és a prop de l'àrea s'intueix el perill"

"Fins a l'últim minut hem hagut de treballar". Ernesto Valverde ha donat valor a la victòria contra l'Espanyol per accedir a les semifinals de la Copa del Rei, per recordar que "no és fàcil passar". "L'Espanyol ha intentat estar fins al final en l'eliminatòria, i fer-nos fora. I ja es va veure ahir en els altres partits, que costa molt". Per al sorteig de demà divendres, el tècnic blaugrana no té cap preferència: "Sigui quin sigui el rival, serà complicat". Però, òbviament, celebra que no hi sigui el Reial Madrid, tot i que alerta del perill d'un Leganés que "va fer una gran eliminatòria".

Preguntat pel debut de Coutinho, ha admès que el Barça té "moltes esperances" en ell perquè ajudarà l'equip amb el seu joc. "Té desimboltura, sempre veu al jugador lliure. Quan és a prop de l'àrea, s'intueix el perill, ja sigui per xutar o per fer una assistència. La situació del partit no era senzilla perquè entrés, però ha entrat bé. Estem contents, a veure com segueix", ha analitzat l'entrenador.

També ha aplaudit l'entrega de l'afició, que ha fregat els 80.000 espectadors al Camp Nou, avui. "Es palpava des del primer minut que la gent estava endollada i ens ajudaria a passar. Per a nosaltres és impagable la seva ajuda, espero que segueixi sent així. Al final, juguem per a ells, per fer-los contents. Volem que vinguin a l'estadi, que ens donin suport. L'ambient ens afavoreix, igual que ho patim en contra amb les aficions rivals. M'agradaria que el públic vingués", ha conclòs.