Valverde: “No podem caure en especulacions per la distància que tenim”

“No podem caure en especulacions per la distància que tenim i perquè els rivals estiguin lluny”. Ernesto Valverde ho té clar. La dinàmica del Barça és espectacular en Lliga però l’entrenador blaugrana no vol relaxacions. Ni tan sols després d’un 0-5 contra el Betis. “Hem de seguir pensant en sumar i no fer més números del compte”, ha dit per acabar. Sobre això, Valverde ha elogiat el "compromís" que nota en l'equip. "Cada pas que fem, ara, és un pas més endavant".

Sobre el partit, el tècnic blaugrana ha comentat que el partit estava “complicat” al primer temps. Al descans, el marcador anava 0-0. “Ells han plantejat el partit home contra home, arriscant molt, dificultant-nos la sortida des del darrere. Ens han exigit un gran desgast. Ens ha costat als primers 10-15 minuts, perquè han canviat el sistema, amb els tres centrals, fins que ens hem ajustat. Al segon temps hem perseverat. Ells han assumit riscos i ens n’hem aprofitat”, ha comentat.

Valverde ha explicat que ha mirat d’aportar ordre a l’equip a partir dels salts a la pressió, perquè el Betis obligava a “jugar llarg” i demanaven “un petit ajust”.

Preguntat per les rotacions que puguin venir ara pel marge que es té en Lliga, Valverde ha reiterat que la Champions i la Copa són competicions que il·lusionen l’equip però la Lliga seguirà exigint el màxim.

"Ens ha tocat viure en un temps en què Messi és contemporani nostre. L'he patit durant molt de temps. És el millor jugador que hi ha hagut en molt de temps. Espero que, fins i tot els bètics, malgrat la derrota, l'hagin disfrutat", ha dit sobre l'argentí.