Valverde: “L'Espanyol és de Barcelona, esclar que ho és"

Ha intentat esquivar-la, però Ernesto Valverde ha hagut de valorar la polèmica amb l’Espanyol arran del derbi de dijous, les paraules de Piqué i Busquets, els càntics i la denúncia periquita a Antiviolència. “Ho emmarco tot dins de la rivalitat del que és el derbi, ho poso en el mateix sac”, ha dit en un primer moment el tècnic. Mirant de cuidar les paraules per no ferir ningú, ni al bàndol blanc-i-blau ni al seu vestidor actual, ha parlat de “dos partits intensos” i ha elogiat la competitivitat periquita “fins al final” en l’eliminatòria. Però res més. “No penso fer la bola molt més gran i que el derbi de la setmana que ve sembli alguna cosa més que un partit de futbol, quan només és un partit de futbol”, ha sentenciat, per acabar. “L’Espanyol és un rival nostre, és un gran club, i és l’Espanyol de Barcelona, esclar que ho és”, ha afegit, al·ludint indirectament a Piqué.

Superat el tràngol del derbi, la roda de premsa de Valverde ha pogut centrar-se en l’Alabès, el rival del Barça aquest diumenge al Camp Nou (20.45h, Movistar Partidazo). “Està en un bon moment, juga amb un entusiasme que el fan ser un un equip valent. A dalt tenen jugadors de qualitat i s’han refet molt bé, tenen aquest punt que ara mateix se senten molt optimistes i vindran a guanyar”, ha recordat, per mantenir l’alerta.

L’ampli marge de punts sobre els perseguidors a la Lliga podria destensar l’equip, però Valverde manté els peus a terra. “Algú ho ha de fer”. No vol especular amb l’avantatge, perquè “encara queda molt per trillar” i recorda constantment les ensopegades en la temporada anterior per recordar els perills dels adversaris. “No podem deixar entrar aquests corrents que diuen que tot està fet i guanyat ja al gener. Si estem concentrats, som un equip difícil de batre”, ha recordat. No farà ara més rotacions que les fetes en primer tram de temporada. “Ens interessa posar el millor equip. No podem començar a fer comptes i deixar de pensar en una cosa, perquè creguem que ja la tenim bé, per pensar en una altra”.

Valverde vigila, sobretot, al rival que té més a prop, l’Atlètic de Madrid però no descarta el Madrid, perquè és un “gran equip que és capaç de guanyar molts partits seguits”. “No volem donar cap marge a que ens retallin punts”.

En aquest sentit, l’arribada de Coutinho i Yerry Mina ajudarà a mantenir la competència a la plantilla. Els dos tenen opcions de ser titulars contra l'Alabès, i ha advertit que el brasiler, pot ser “complementari” a Iniesta. “Són jugadors diferents i poden jugar junts”, ha reconegut.

Sobre el rival de Copa del Rei, el València, ha anticipat que serà un rival “important” que obligarà molt a l’equip. “El segon partit el juguen a casa, i a Mestalla són forts. Tenen un pla de joc que els funciona a la perfecció i seran dos partits intensos”.