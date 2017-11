Valverde: "El Leganés em recorda al Girona, per l'entusiasme que té i perquè van tots a una"

El Leganés-Barça no serà el partit més atractiu del calendari, vist amb ulls del soci blaugrana, però Ernesto Valverde no es refia de l'equip d'Asier Garitano. " És un rival a qui li fan pocs gols. A casa, en 5 partits, només ha rebut gols en un partit i van ser de xuts llunyans. Costa molt generar-li ocasions". I, ampliant en la seva resposta, ha dit que juga "amb molt d'entusiasme" i que li recorda " una mica al Girona, per l'onada d'il·lusió i optimisme i perquè tots van a una".

L'entrenador és qui més obligació té d'estar en guàrdia en aquest tipus de partits Ernesto Valverde Entrenador del Barça

"Estem alerta en aquest tipus de partits, especialment l'entrenador, és qui té més obligació d'estar en guàrdia", ha seguit, insistint en el mateix missatge. "En aquest tipus de camps és on, en els últims anys, s'han quedat més punts importants, encara que siguin camps amb menys glamur. Sabem les dificultats que estem tenint fora de casa, contra l'Alabès, el Getafe o el Girona. Són partits difícils i ens hem d'ubicar. Hem de conèixer el rival, valorar-lo, i jugar bé".

Preguntat per la baixa de Mascherano i les opcions de Vermaelen de jugar, tenint en compte l'amenaça de sanció que tenen Piqué i Umtiti, amb quatre grogues, Valverde ha enviat un missatge de confiança en el grup. "Confiem en la plantilla que tenim i, si necessitem algú, també tenim al B", ha dit. El partit contra el València no influirà en la decisió del tècnic: "Intento no especular amb què un partit és més important que l'altre, perquè llavors és quan comences a perdre. Intento posar el focus sobre el partit més immediat que tenim", ha dit.

"Estem en un cicle de partits important abans d'arribar al Nadal", ha comentat, per agafar embranzida al mes de competició que afronta ara el Barça. Valverde ha volgut desmarcar-se del duel entre l'Atlètic i el Reial Madrid, perquè, per a ell, "el partit més important que es juga a Madrid, és el nostre, no el derbi madrileny". "Cap distància de punts serà definitiva quedant encara 26 jornades de Lliga", insisteix el tècnic, que vol centrar-se únicament en el seu equip.

Sobre la implantació del VAR per a la pròxima temporada, ha reflexionat sobre els beneficis que aquesta ajuda tecnològica podria tenir per evitar errades, sempre i quan "no es perdi l'essència del joc i la continuïtat". "Tampoc podrem evitar que segueixi havent polèmica", ha insinuat.

L'entrenador blaugrana no s'ha desgastat per desfer els rumors sobre possibles fitxatges i s'ha limitat a dir que és normal que, quan hi ha 15 dies sense partit, "hi hagi temps per parlar de tot". De tota manera, ha admès que no es tanca portes a fitxar i que qualsevol opció "de millorar l'equip" serà valorada.